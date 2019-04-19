Как вывести из себя каждый знак Зодиака

О том, как вывести из себя представителя любого знака Зодиака, читайте в материале Рамблер.

Овен

Бесится, если ему что-то запретить. Овны обостренно ощущают свои желания, и промедления в исполнении быть не должно. Еще лучше не играть на чувствах – неискренность и манипуляции они не-на-ви-дят.

Телец

Тельцов раздражает, когда их подгоняют. Если хотите вывести Тельца из себя, просто постоянно спрашивайте, когда он сделает то, что обещал, и вообще почаще задавайте вопрос «ну когда уже?»

Близнецы

Они очень общительны и не любят скуку, так что взбесить их очень просто: заставьте заполнять таблички, желательно с цифрами. И подольше. Близнецы вскипят очень, очень быстро.

Рак

Раки ненавидят, когда их держат в строгости. Запретите им плакать, смеяться, отругайте за то, что они волнуются, высмейте их тревожность – вот Раки и поплавились.

Лев

Чтобы вывести из себя Льва, просто скажите ему, что он ничем не отличается от серой массы, что он такой, как все.

Дева

Девы очень пунктуальны и чистоплотны, поэтому хотите взбесить Деву – рассыпьте побольше крошек в постели и опоздайте на час.

Весы

Весы – знак гармонии, поэтому они вообще сложно выводятся из себя. В любом случае, просто выдерните их из комфортной обстановки: начните шуметь, ругаться, вести себя некультурно – это сработает.

Скорпион

Чтобы разозлить Скорпиона, надо постараться, ведь он очень любит эмоции, в том числе и негативные, поэтому они лишь будут его питать. Но выход есть: Скорпион ненавидит игнор. Хотите довести его до белого каления – просто не реагируйте на него.

Стрелец

Стрельцов злит, когда никто не поддерживает их сумасшедшие идеи по захвату мира или требует все рассчитать и составить план. План – это то, что приводит Стрельцов в бешенство.

Козерог

Они очень честолюбивы и целеустремленны, поэтому звереют сразу, как только что-то или кто-то становится у них на пути. Просто попытайтесь помешать им достичь цели – это страшно их разозлит.

Водолей

Водолеи очень свободолюбивы, и любое ограничение их раздражает. Установите им рамки, например, в работе, и вы узнаете, что такое рассвирепевший Водолей.

Рыбы