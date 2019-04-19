Как вывести из себя каждый знак Зодиака

Все мы имеем свои слабости. Кого-то раздражает немытая чашка в раковине, а кто-то бесится от того, что ваши слова показались ему слишком «давящими»
О том, как вывести из себя представителя любого знака Зодиака, читайте в материале Рамблер.
Овен
Они очень общительны и не любят скуку, так что взбесить их очень просто: заставьте заполнять таблички, желательно с цифрами. И подольше. Близнецы вскипят очень, очень быстро.
Рак
Раки ненавидят, когда их держат в строгости. Запретите им плакать, смеяться, отругайте за то, что они волнуются, высмейте их тревожность – вот Раки и поплавились.
Лев
Чтобы вывести из себя Льва, просто скажите ему, что он ничем не отличается от серой массы, что он такой, как все.
Дева
Девы очень пунктуальны и чистоплотны, поэтому хотите взбесить Деву – рассыпьте побольше крошек в постели и опоздайте на час.
Весы
Чтобы разозлить Скорпиона, надо постараться, ведь он очень любит эмоции, в том числе и негативные, поэтому они лишь будут его питать. Но выход есть: Скорпион ненавидит игнор. Хотите довести его до белого каления – просто не реагируйте на него.
Стрелец
Стрельцов злит, когда никто не поддерживает их сумасшедшие идеи по захвату мира или требует все рассчитать и составить план. План – это то, что приводит Стрельцов в бешенство.
Козерог
Они очень честолюбивы и целеустремленны, поэтому звереют сразу, как только что-то или кто-то становится у них на пути. Просто попытайтесь помешать им достичь цели – это страшно их разозлит.
Водолей
Водолеи очень свободолюбивы, и любое ограничение их раздражает. Установите им рамки, например, в работе, и вы узнаете, что такое рассвирепевший Водолей.
Рыбы
Рыбы настолько пофигистичны, что их ничто не бесит, даже не старайтесь.