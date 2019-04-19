Полнолуние 19 апреля: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Полнолуние 19 апреля наступит сегодня, в 14 часов 13 минут по таллиннскому времени. По лунному календарю это будет переход с 14 на 15 лунные сутки. Луна в это время будет находиться в зодиакальном знаке Весы, который благотворно влияет на внутреннюю гармонию и способствует расслаблению и настрою на позитив.