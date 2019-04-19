Полнолуние 19 апреля: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Сегодня, 19 апреля, состоится очередное полнолуние. Чего ждать от этого весеннего полнолуния, что можно и нельзя делать в этот день, как правильно себя вести, чтобы удача сопутствовала во всех ваших делах, узнайте в нашей статье.
Особенности весеннего полнолуния 19 апреля
Полнолуние 19 апреля наступит сегодня, в 14 часов 13 минут по таллиннскому времени. По лунному календарю это будет переход с 14 на 15 лунные сутки. Луна в это время будет находиться в зодиакальном знаке Весы, который благотворно влияет на внутреннюю гармонию и способствует расслаблению и настрою на позитив.
Пребывая в знаке Весов, Луна настраивает на умиротворение и гармонию. Несмотря на то, что полнолуние считается опасной фазой, в этот раз оно будет способствовать снижению уровня конфликтности между людьми, поиску компромиссов и взаимопонимания.
Что можно делать в полнолуние 19 апреля 2019 г.
- Постарайтесь не противиться внутреннему спокойному настрою, не искать проблем и причин для испорченного настроения у себя и окружающих.
- Используйте время полнолуния для отдыха после напряженной работы – он будет полезным и восстанавливающим.
- Сегодня лучше завершить ранее начатые и запланированные дела, но не начинать ничего нового, важного и глобального.
- Если вы с кем-то пребывали в ссоре, полнолуние 19 апреля – подходящий период, чтобы прийти к компромиссу и примирению с этими людьми.
Что нельзя делать в полнолуние 19 апреля
- Старайтесь не выяснять отношения и не ссориться, т.к. полнолуние оказывает сильнейшее влияние на людей, из-за чего они становятся импульсивными, склонными к непродуманным поступкам.
- Влияние Весов уравнивает воздействие позитивной и негативной энергии, но в то же время приводит к внутренним сомнениям, а потому не принимайте важных решений сегодня.
- Также перенесите важные встречи и переговоры на другое время.
- Не занимайтесь тяжелой физической работой.
- Не стоит переедать в этот период, несмотря на хороший аппетит.
- Также не рекомендуются походы к врачам, операции и другие лечебные мероприятия.
- Не поддавайтесь каким-либо соблазнам, чтобы впоследствии не пожалеть о содеянном.