Пт, 19.04.2019
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Фото: Анфиса Чехова похудела до неузнаваемости

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Анфиса Чехова

ФОТО: SCANPIX

Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором Чехову узнали с трудом — настолько сильно она исхудала. От привычной пышной фигуры звезды не осталось и следа.

Телеведущая увлекается йогой, регулярно посещает спортзал и  старается придерживаться здорового питания.

Наименее деликатные подписчики ее аккаунта теперь предлагают ей перестать морить себя строгими диетами.

«Худик уже, Анфисочка! Пора кушать!» – посоветовал один из комментаторов. Некоторые даже не сразу узнали Чехову: «Как классно выглядите!», «Анфиса, Вы богиня. Ну так похудели, так похудели, что глаз от красоты не оторвать!»

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