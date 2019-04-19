Фото: Анфиса Чехова похудела до неузнаваемости

Наименее деликатные подписчики ее аккаунта теперь предлагают ей перестать морить себя строгими диетами.

«Худик уже, Анфисочка! Пора кушать!» – посоветовал один из комментаторов. Некоторые даже не сразу узнали Чехову: «Как классно выглядите!», «Анфиса, Вы богиня. Ну так похудели, так похудели, что глаз от красоты не оторвать!»