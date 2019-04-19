Фото: Анфиса Чехова похудела до неузнаваемости

Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором Чехову узнали с трудом — настолько сильно она исхудала. От привычной пышной фигуры звезды не осталось и следа.
Телеведущая увлекается йогой, регулярно посещает спортзал и старается придерживаться здорового питания.
Наименее деликатные подписчики ее аккаунта теперь предлагают ей перестать морить себя строгими диетами.
«Худик уже, Анфисочка! Пора кушать!» – посоветовал один из комментаторов. Некоторые даже не сразу узнали Чехову: «Как классно выглядите!», «Анфиса, Вы богиня. Ну так похудели, так похудели, что глаз от красоты не оторвать!»