Выбросить немедленно: пять канцерогенных вещей, которые можно найти практически в каждом доме

Это предполагает не только регулярное проведение профосмотров, лечение возникшего заболевания, а также исключение из своего окружения канцерогенов - веществ, присутствие и воздействие которых может привести к появлению раковых клеток.

Вещи с опасным воздействием

Подобные вредные вещества могут находиться в нашем окружении, а мы на них и внимания не обращаем, не задумываемся об их опасном воздействии. Что же это может быть?

1. Старая мебель

Многие предметы мебели (диваны, матрацы) до 2013 года обрабатывали специальным антипиреном TDCIPP, который может нанести вред здоровью.

2. Старый холодильник

Канцерогены ПХД могут находиться в старых осветительных приборах, электрических трансформаторах, холодильниках. Сейчас это вещество не используется.

3. Пластиковая посуда

При производстве пластмассы применяется стирол - канцерогенное вещество, приводящее к разным видам онкозаболеваний.

4. Занавеска в ванной комнате

Особенно если штора старого образца, в которых использовались вредные ПВХ (поливинилхлорид) и ЛОС (летучие органические соединения).

5. Химические вещества

Прежде всего, это чистящие средства, бытовая химия, спреи для отпугивания насекомых. Держите их как можно дальше от кухни, спальни.