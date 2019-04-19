Похожая на сон: в Сети взбудоражены смелыми нарядами 70-летней Аллы Пугачевой на ее юбилейном концерте

В этот вечер Алла Борисовна позволила себе немного похулиганить со стилем и предстала перед полным залом поклонников и многочисленных звездных гостей в трех совершенно разных сценических образах: сначала – в довольно смелом с мини-шортами снизу, затем – в озорном с яркой юбкой-пачкой и кедами, а в конце – в элегантном черно-белом с юбкой в пол из струящейся ткани.