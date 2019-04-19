Весы получат приятное известие, а Близнецам нужно быть начеку: гороскоп на 19 апреля

Скорее читайте астрологический прогноз на 19 апреля для всех знаков Зодиака.
Овен
Если чувствуете хоть малейшее недомогание, займитесь своим здоровьем. Лучше действовать на опережение, чем потом расхлебывать неприятные последствия, пишет Segodnya.
Телец
Вы не настроены на активное общение и обсуждение каких-то рабочих вопросов. Вам гораздо проще будет сделать все самостоятельно, чем работать в коллективе.
Близнецы
Достаточно противоречивый и конфликтный день. Можно пустить все на самотек, но если хотите достичь определенных результатов, придется брать инициативу в свои руки.
Рак
Важно действовать на опережение со своими конкурентами: кто первый успел, тот и получит главный приз. Не разглашайте свои тайны посторонним.
Лев
В этот день вы подвергнетесь проверкам. Это может быть как ревизия на работе, так и остановка патрульной службой на дороге. Не давайте выход своим эмоциям.
Дева
День обещает перспективное сотрудничество и выгодные предложения, главное вовремя их рассмотреть и не пропустить мимо. Конкуренты не дремлют.
Весы
Вас ждет приятное известие издалека. Не держите информацию в себе, поделитесь своей радостью с окружающими – и она вернется к вам с удвоенной силой.
Скорпион
В этот день у вас будет возможность проявить свои организаторские и ораторские способности. Окружающие прислушаются к вашим предложениям и будут благодарны.
Стрелец
Лучше не вмешивайтесь в решение чужих проблем, особенно если вас об этом не просят. Вас могут сделать крайним и впоследствии даже предъявлять претензии.
Козерог
Удача вам улыбнется, так что можете замахнуться на разговор о повышении зарплаты или же продвижении по службе. Главное суметь все верно аргументировать.
Водолей
Если вы хотите достичь успеха, вам придется искать общий язык с оппонентами. Даже если вам что-то не нравится, это не повод скандалить и разрывать отношения.
Рыбы
День подходит для решения глобальных вопросов, касающихся как работы, так и быта. Прислушивайтесь к своей интуиции, но не отключайте логику.