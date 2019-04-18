Полнолуние 19 апреля: астрологи рассказали, как в этот день избежать неприятностей

19 апреля наступит полнолуние, а Луна расположится в знаке Зодиака Весы. Это значит, что энергетический всплеск Луны придется на день, когда многие колеблются, испытывают неуверенность в выбранном пути, в своих целях, в честности окружающих и близких.

Ситуацию усугубляет аспект Луны с Солнцем — оппозиция. Он означает, что с точки зрения астрологии в этот день ночное и дневное светила противостоят друг другу. Астрологи считают, что многие вещи в это полнолуние могут стать сложными едва ли не на ровном месте. Но зная об этом и о других особенностях Полнолуния в апреле, мы сможем сделать даже этот непростой день продуктивным и удачным.

О чем предупреждают астрологи: риски полнолуния 19 апреля

Любовь. В этот день усиливаются всякого рода эмоциональные «качели», люди часто сами не очень понимают, чего они хотят. Возрастает вероятность конфликтов и даже расставаний. При этом повод часто не стоит того, и в более удачный день влюбленные бы его даже не заметили. Те, кто находятся в поиске любви, могут ощутить страх одиночества — самый неподходящий советчик одинокому сердцу.

Здоровье. Может возрасти тяга к нездоровому образу жизни. Например, очень захочется вредной пищи, даже если обычно гамбургер или майонез не вызывает не то что желания его съесть, но и вообще не очень интересует. После рабочего дня можно вдруг испытать желание отменить все встречи и расположиться у телевизора с чипсами или, наоборот, кутить в этот пятничный вечер и пускаться во все тяжкие.

Такие крайности негативно отразятся не только на здоровье. Куда хуже то, что они откладываются в дальнейшем на самоощущении: мы осознаем, что поддались слабостям, жалеем, что не проявили достаточную силу воли, что съели лишнего или отказались от тренировки в пользу баночки с колой. Упавшая самооценка куда хуже небольшого количества лишних калорий.

Финансы и карьера. В этих сферах жизни вероятны скрытые столкновения, противоборство, конкуренция и даже открытые конфликты. Оппозиция Луны и Солнца приводит и к внутренней борьбе, к сложностям даже в самом простом выборе. Многие испытывают страх перед будущим, перспективы кажутся пугающими, заработки — низкими, а гарантии — непрочными. 19 апреля астрологи предостерегают от ошибок и советуют браться только за те дела, которые вам под силу.