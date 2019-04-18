Мать Бритни Спирс считает, что ее дочь держат в больнице насильно

Мать поп-звезды Бритни Спирс Линн обеспокоила многочисленных поклонников певицы своим не совсем понятным религиозным постом в сети Instagram, а также тем, что она активно ставила лайки тем комментаторами, которые сомневались в свободе воли Бритни. Напоминаем, что популярная певица, по официальной информации, самостоятельно поступила в психиатрическое отделение больницы ранее в этом месяце. Бритни Спирс обратилась за помощью психиатров, так как очень тяжело переживала ухудшение состояния здоровья своего отца.

И вот теперь в Instagram появляется фотография её матери, которая стоит на коленях. Этот снимок вызвал лёгкую панику среди поклонников Бритни. «Когда Божии воины опускаются на колени, то битва ещё не закончена, она только начинается», - подписан этот снимок. Но более всего поклонников Бритни насторожило то, что ее мать активно «лайкает» комментарии, в которых говорится о том, что Бритни Спирс удерживают в больнице против её воли. В интернете даже появился хэштег «Освободите Бритни». Так, в одном сообщении говорится: «Верните Бритни ее свободу, ее голос, её жизнь!»