Волочкова выступила на юбилее Пугачевой и показала шпагат

"Для меня огромная честь, что Алла Борисовна меня лично пригласила на свой концерт. И не только, как зрителя, а как и единственную участницу одного из ее номеров концерта! В легкой и шуточной роли "королевы шпагата", - написала она.

Экс-прима Большого театра подчеркнула, что ее участие держалось в тайне. Но она не смогла отказать Примадонне, ведь именно она вывела на сцену поющую Волочкову в "Рождественских встречах" (орфография и пунктуация автора сохранены).

"И всё это мы держали в секрете, подготовив сюрприз зрителю. И впервые 7 лет назад именно Алла Борисовна вывела меня на сцену в Рождественских встречах, как поющую балерину", - вспомнила она.

"Это большая честь и каждый такой кусочек соприкосновения хранится в моей памяти. Это память на всю жизнь! А как бесценно получить цветы из рук легенды на сцене! В этот день цветов, конечно, было море и даже больше, и мои желтые подсолнухи в этом числе. На репетиции вчера Алла Борисовна призналась, что любит полевые цветы. А концерт был трогательным до слез! Дорожу поддержкой этой великой женщины!", - подытожила балерина.