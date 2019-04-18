Волочкова выступила на юбилее Пугачевой и показала шпагат
17 апреля в московском Кремле прошел юбилейный концерт легендарной певицы Аллы Пугачевой. Это событие надолго запомнится ее поклонникам. Примечательно, что одной из гостей на шоу стала балерина Анастасия Волочкова, которая продемонстрировала на сцене свой знаменитый шпагат. Об этом сама танцовщица написала в своем Instagram.
Волочкова отметила, что для нее большая честь быть приглашенной самой Пугачевой, а также исполнить шуточную роль "королевы шпагата".
"Для меня огромная честь, что Алла Борисовна меня лично пригласила на свой концерт. И не только, как зрителя, а как и единственную участницу одного из ее номеров концерта! В легкой и шуточной роли "королевы шпагата", - написала она.
Экс-прима Большого театра подчеркнула, что ее участие держалось в тайне. Но она не смогла отказать Примадонне, ведь именно она вывела на сцену поющую Волочкову в "Рождественских встречах" (орфография и пунктуация автора сохранены).
"И всё это мы держали в секрете, подготовив сюрприз зрителю. И впервые 7 лет назад именно Алла Борисовна вывела меня на сцену в Рождественских встречах, как поющую балерину", - вспомнила она.
Волочкова объяснила, что это для нее память на всю жизнь и особенный день.
"Это большая честь и каждый такой кусочек соприкосновения хранится в моей памяти. Это память на всю жизнь! А как бесценно получить цветы из рук легенды на сцене! В этот день цветов, конечно, было море и даже больше, и мои желтые подсолнухи в этом числе. На репетиции вчера Алла Борисовна призналась, что любит полевые цветы. А концерт был трогательным до слез! Дорожу поддержкой этой великой женщины!", - подытожила балерина.
Напомним, 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет.
Вчера был светлый и солнечный день.😊 Концерт Аллы Борисовны нам всем запомнится и останется в сердцах.🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #концерт #кремль
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Для меня огромная честь, что Алла Борисовна @alla_orfey меня лично пригласила на свой концерт. И не только, как зрителя, а как и единственную участницу одного из ее номеров концерта! В легкой и шуточной роли «королевы шпагата»😊 И всё это мы держали в секрете, подготовив сюрприз зрителю. И впервые 7 лет назад именно Алла Борисовна вывела меня на сцену в Рождественских встречах, как поющую балерину. Это большая честь и каждый такой кусочек соприкосновения хранится в моей памяти. Это память на всю жизнь! А как бесценно получить Цветы из рук легенды на сцене! 🙏🏻 В этот день цветов, конечно, было море и даже больше, и мои желтые подсолнухи в этом числе. На репетиции вчера Алла Борисовна призналась, что любит полевые цветы.🌺 А концерт был трогательным до слез! Дорожу поддержкой этой великой женщины!🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #аллапугачева #кремль #концерт