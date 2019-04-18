Кто женщина по знаку Зодиака - такой она и будет матерью

Вот что говорят звезды!
Астрологи уверены, есть правила, которые определяют характеристики каждой женщины и то, какой матерью она будет, пишет Lifter со ссылкой на Yoviral.
1. Овен
Преимущества: бесстрашие.
Слабые стороны: навязчивость.
Такие мамы могут справиться с любой ситуацией. Эти женщины имеют тенденцию в первую очередь думать о себе, поэтому когда они становятся матерями, должны адаптироваться к новой ситуации.
2. Телец
Преимущества: рациональность.
Слабые стороны: перепады настроения.
Эти матери работают над материнством очень тяжело, вкладывают все силы в ребенка. У них - традиционный подход к воспитанию.
3. Близнецы
Преимущества: любознательность.
Слабые стороны: нетерпеливость.
С такой мамой никогда не скучно, она пробует различные вещи и открывает мир ребенку с разных сторон.
4. Рак
Преимущества: эмоциональность.
Слабые стороны: ревность.
Они готовятся к материнству еще со своего детства. Семья является наиболее важной вещью для них, из-за этого возникает сильная связь с детьми.
5. Лев
Преимущества: прирожденные лидеры.
Слабые стороны: старается все время быть самой главной.
Мамы-Львы - очень требовательны, они хотят, чтобы их дети были лучше всех. Высокие ожидания часто оборачиваются травмой для детей.
6. Дева
Преимущества: организованность.
Слабые стороны: слишком заботятся о детях.
Они хотят, чтобы все было идеально. Но не нужно забывать в это время о детях для них мама - идеал.
7. Весы
Преимущества: терпение, справедливость.
Слабые стороны: высокомерие.
Весы умеют радоваться материнству. Они стараются найти баланс и не быть постоянно напряженными. Материнство дается им легко.
8. Скорпион
Преимущества: хорошая интуиция.
Слабые стороны: навязчивость.
Ее подход зависит от настроения. Но они всегда делают все для успеха и развития своих детей. Мамы готовы тяжело работать, чтобы оплатить детям учебу и жилье.
9. Стрелец
Преимущества: ум, веселье.
Слабые стороны: дезорганизация.
Материнство это настоящее приключение для Стрельцов. Но поначалу необходимо уделять приоритетное внимание потребностям других и адаптироваться к новой ситуации, так как они очень ценят собственную свободу.
10. Козерог
Преимущества: большое терпение.
Слабые стороны: пессимизм.
Порядок и дисциплина - главные вещи для таких матерей. Они хотят научить детей всему, что те должны знать. Но Козероги не стремятся подружиться с детьми и плохо выражают свои эмоции.
11. Водолей
Преимущества: коммуникабельность.
Слабые стороны: очень вспыльчивы.
Они видят жизнь как великое приключение и хотят, чтобы дети почувствовали это волшебство. Материнство открывает Водолеям новый и необычный мир, но в то же время они остаются такими, как были.
12. Рыбы
Преимущества: забота, преданность.
Слабые стороны: манипулятивность.
Они - смешные, сентиментальные и умные женщины, которые считают себя богинями. Но когда дело доходит до детей, Рыбы становятся очень жертвенными. И быстро отталкивают чужие «умные» советы.
Как думаете, насколько правдив этот гороскоп?