Кто женщина по знаку Зодиака - такой она и будет матерью

Астрологи уверены, есть правила, которые определяют характеристики каждой женщины и то, какой матерью она будет, пишет Lifter со ссылкой на Yoviral.

1. Овен

Преимущества: бесстрашие.

Слабые стороны: навязчивость.

Такие мамы могут справиться с любой ситуацией. Эти женщины имеют тенденцию в первую очередь думать о себе, поэтому когда они становятся матерями, должны адаптироваться к новой ситуации.

2. Телец

Преимущества: рациональность.

Слабые стороны: перепады настроения.

Эти матери работают над материнством очень тяжело, вкладывают все силы в ребенка. У них - традиционный подход к воспитанию.

3. Близнецы

Преимущества: любознательность.

Слабые стороны: нетерпеливость.

С такой мамой никогда не скучно, она пробует различные вещи и открывает мир ребенку с разных сторон.

4. Рак

Преимущества: эмоциональность.

Слабые стороны: ревность.

Они готовятся к материнству еще со своего детства. Семья является наиболее важной вещью для них, из-за этого возникает сильная связь с детьми.

5. Лев

Преимущества: прирожденные лидеры.

Слабые стороны: старается все время быть самой главной.

Мамы-Львы - очень требовательны, они хотят, чтобы их дети были лучше всех. Высокие ожидания часто оборачиваются травмой для детей.

6. Дева

Преимущества: организованность.

Слабые стороны: слишком заботятся о детях.

Они хотят, чтобы все было идеально. Но не нужно забывать в это время о детях для них мама - идеал.

7. Весы

Преимущества: терпение, справедливость.

Слабые стороны: высокомерие.

Весы умеют радоваться материнству. Они стараются найти баланс и не быть постоянно напряженными. Материнство дается им легко.

8. Скорпион

Преимущества: хорошая интуиция.

Слабые стороны: навязчивость.

Ее подход зависит от настроения. Но они всегда делают все для успеха и развития своих детей. Мамы готовы тяжело работать, чтобы оплатить детям учебу и жилье.

9. Стрелец

Преимущества: ум, веселье.

Слабые стороны: дезорганизация.

Материнство это настоящее приключение для Стрельцов. Но поначалу необходимо уделять приоритетное внимание потребностям других и адаптироваться к новой ситуации, так как они очень ценят собственную свободу.

10. Козерог

Преимущества: большое терпение.

Слабые стороны: пессимизм.

Порядок и дисциплина - главные вещи для таких матерей. Они хотят научить детей всему, что те должны знать. Но Козероги не стремятся подружиться с детьми и плохо выражают свои эмоции.

11. Водолей

Преимущества: коммуникабельность.

Слабые стороны: очень вспыльчивы.

Они видят жизнь как великое приключение и хотят, чтобы дети почувствовали это волшебство. Материнство открывает Водолеям новый и необычный мир, но в то же время они остаются такими, как были.

12. Рыбы

Преимущества: забота, преданность.

Слабые стороны: манипулятивность.

Они - смешные, сентиментальные и умные женщины, которые считают себя богинями. Но когда дело доходит до детей, Рыбы становятся очень жертвенными. И быстро отталкивают чужие «умные» советы.