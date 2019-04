Звезда «Игры престолов» объяснила, почему хотела покончить с собой

Британская актриса Софи Тернер, которая появилась на премьере восьмого сезона сериала "Игра престолов" в Белфасте в элегантном платье в пол белого цвета, рассказала о том, как стала жертвой критики собственных же фанатов. Из-за этого она задумывалась о суицидальных мыслях. Об этом 23-летняя актриса призналась в программе Phil in the Blanks, передает The Daily Mail.