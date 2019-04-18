Звезда «Игры престолов» объяснила, почему хотела покончить с собой

Британская актриса Софи Тернер, которая появилась на премьере восьмого сезона сериала "Игра престолов" в Белфасте в элегантном платье в пол белого цвета, рассказала о том, как стала жертвой критики собственных же фанатов. Из-за этого она задумывалась о суицидальных мыслях. Об этом 23-летняя актриса призналась в программе Phil in the Blanks, передает The Daily Mail.

Софи рассказала, как в 17 лет у нее началась глубокая депрессия и с годами она только усложнялась. Социальные сети стали "катализатором" ее депрессии, поскольку люди критиковали все – от ее веса и кожи до актерской игры.

"Самая большая проблема для меня – просто встать с кровати, выйти из дома и научиться любить себя. Я думаю, что это самая большая проблема", – поделилась актриса из "Игры престолов"

Тернер также добавила, что справиться с проблемами ей помогает жених Джо Джонас: "Когда кто-то говорит вам, что любит вас каждый день, это заставляет вас любить себя".