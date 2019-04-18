Чт, 18.04.2019
В ультракоротком платье: Нюша похвасталась роскошной фигурой после родов СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Звезда «Игры престолов» объяснила, почему хотела покончить с собой

Звезда «Игры престолов» объяснила, почему хотела покончить с собой

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Sophie Turner blondina

ФОТО: Jordan Strauss / AP/Scanpix

Актриса призналась, что пострадала от критики своих же поклонников.

Британская актриса Софи Тернер, которая появилась на премьере восьмого сезона сериала "Игра престолов" в Белфасте в элегантном платье в пол белого цвета, рассказала о том, как стала жертвой критики собственных же фанатов. Из-за этого она задумывалась о суицидальных мыслях. Об этом 23-летняя актриса призналась в программе Phil in the Blanks, передает The Daily Mail.

Софи рассказала, как в 17 лет у нее началась глубокая депрессия и с годами она только усложнялась. Социальные сети стали "катализатором" ее депрессии, поскольку люди критиковали все – от ее веса и кожи до актерской игры.

"Самая большая проблема для меня – просто встать с кровати, выйти из дома и научиться любить себя. Я думаю, что это самая большая проблема", – поделилась актриса из "Игры престолов"

Тернер также добавила, что справиться с проблемами ей помогает жених Джо Джонас: "Когда кто-то говорит вам, что любит вас каждый день, это заставляет вас любить себя".

После завершения съемок финального сезона "Игры престолов" Софи Тернер решила отойти на некоторое время от шоу-бизнеса и серьезно заняться своим здоровьем. Сейчас она проходит лечение у психоаналитика, принимает лекарства и старается как можно больше заботиться о себе.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ