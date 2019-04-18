В Эстонии сняли шикраную рекламу продукта, которого у нас днем с огнем не сыщешь!

Компания Stellar Films, которая базируется в Эстонии и часто работает с иностранными клиентами, недавно занималась созданием ритмичной рекламы для клиентов из Индии. Чтобы прорекламировать один из своих продуктов, были наняты актеры, которые отлично сыграли двух непримиримых соперников, которые сошлись только в одном - в выборе освежителя дыхания Rajshree Gold Line!