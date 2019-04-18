Дочь Максима Виторгана в бикини появилась в трейлере фильма о любви

Фильм ждут не только зрители, но и кинокритики. После выхода комедии «Хороший мальчик» с Семеном Трескуновым, которая получила гран-при «Кинотавра», к работам режиссера приковано внимание.

«Выше неба» — это история молодой девушки (Таисия Вилкова), которая страдает пороком сердца. Мама (Виктория Толстоганова) привозит ее на лето на курорт. Здесь девушка впервые влюбляется, и это чувство переворачивает всю ее жизнь.