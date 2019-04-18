Чт, 18.04.2019
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  • Дочь Максима Виторгана в бикини появилась в трейлере фильма о любви

Дочь Максима Виторгана в бикини появилась в трейлере фильма о любви

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ФОТО: Instagram

Официальный ролик картины Оксаны Карас «Выше неба» выпустила кинокомпания«Вольга». 22-летняя Полина Виторган сыграла одну из главных ролей.

Фильм ждут не только зрители, но и кинокритики. После выхода комедии «Хороший мальчик» с Семеном Трескуновым, которая получила гран-при «Кинотавра», к работам режиссера приковано внимание.

«Выше неба» — это история молодой девушки (Таисия Вилкова), которая страдает пороком сердца. Мама (Виктория Толстоганова) привозит ее на лето на курорт. Здесь девушка впервые влюбляется, и это чувство переворачивает всю ее жизнь.

Премьера картины назначена на июнь. В трейлере фильма появилась дочь Максима Виторгана, Полина. У нее одна из ключевых ролей — лучшей подруги главной героини. Девушки в купальниках мило беседуют на террасе. В картине также заняты Филипп Авдеев(«Класс коррекции»), Алексей Агранович («Юморист») и другие известные актеры.

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