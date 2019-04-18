Чт, 18.04.2019
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«Чистый персик»: фанаты в восторге от шикарных форм Седоковой

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Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Певица порадовала поклонников новым снимком. Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором продемонстрировала аппетитные формы.

На снимке певица позирует в облегающем фигуру черном платье с разрезом. Анна Седокова стоит у барной стойки спиной к камере. Своей позой она акцентирует внимание подписчиков на ягодицах.

"Хорошо, когда растет в нужных местах", "Вот это причал!", "Чистый персик!", "Попа хорошая", "Аня, не нужно худеть – фигура шикарная, сочная и женственная", "Аня, все прекрасно! Ваши аппетитные формы очень всем нравятся", — прокомментировали снимок пользователи соцсети.

Однако в посте Анна Седокова повела речь о еде. "Когда тебя очень заинтересовали хинкальки, и по тебе это видно", – приводит ее подпись к фото Пятый канал. "А если серьезно, то пора бы мне остановиться. Я вот обещаю вам взяться до майских за ум и больше по ночам не есть", – добавила певица.

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