«Чистый персик»: фанаты в восторге от шикарных форм Седоковой

"Хорошо, когда растет в нужных местах", "Вот это причал!", "Чистый персик!", "Попа хорошая", "Аня, не нужно худеть – фигура шикарная, сочная и женственная", "Аня, все прекрасно! Ваши аппетитные формы очень всем нравятся", — прокомментировали снимок пользователи соцсети.

Однако в посте Анна Седокова повела речь о еде. "Когда тебя очень заинтересовали хинкальки, и по тебе это видно", – приводит ее подпись к фото Пятый канал. "А если серьезно, то пора бы мне остановиться. Я вот обещаю вам взяться до майских за ум и больше по ночам не есть", – добавила певица.