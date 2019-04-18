Фото: мать Юлии Началовой сильно изменилась после смерти дочери

Нервное потрясение негативно сказалось на матери Юлии Началовой. Таисии потребовалась помощь специалиста. Говорят, она совершенно поседела. Как теперь выглядит мать Юлии Началовой, стало ясно после публикации ее фотографии пиар-директором певицы Анной Исаевой. Снимок опубликован на ее официальной странице в Instagram.

"Таисия Началова. Мама Юлии. Сегодня сделали ей хоть немного приятно. Юлин мастер Олеся (спасибо, моя дорогая, крепко тебя за это обнимаю) поправила Тае абсолютно седые волосы, чуть причесала ее по нашей просьбе, сделала от души. И даже сфотографировала, порадовав меня присланным снимком", – написала Исаева.

Пиарщица добавила: "Единственное, чего уже никогда не поправишь, – грустных, безумно печальных, страдающих, опустошенных маминых глаз! Тая ни в какую не хотела никуда идти, но мы ее как-то уговорили. Таечка – красавица!"

24 апреля пройдет 40 дней со смерти Юлии Началовой.

На 40-й день все, конечно, соберутся на кладбище, посетят службу в храме, закажут молебен за упокой души, устроят поминальный обед. А потом обдумают эскиз памятника – планируется, что его установят к первой годовщине смерти певицы.