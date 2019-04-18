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  • Бело-сине-красный: какой наряд выберет Керсти Кальюлайд для встречи с Путиным?

Бело-сине-красный: какой наряд выберет Керсти Кальюлайд для встречи с Путиным?
Смотрите фото!

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Коллаж: Кальюлайд в разноцветных костюмах и Путин

ФОТО: EPA/Postimees/ITAR-TASS/Scanpix

Сегодня после полудня в Москве состоится встреча президента Керсти Кальюлайд и президента РФ Владимира Путина. А пока и эстонские, и российские СМИ гадают, какой наряд выберет президент Эстонии для этой встречи. Ведь по традиции президент Эстонии может «выйти в свет» в платье цветов принимающей страны.

На данный момент цвет платья эстонского лидера является одним из главных интригующих вопросов предстоящей встречи в российской столице, пишут российские СМИ.

Стоит отметить, что все последние зарубежные поездки Керсти Кальюлайд были сопровождены нарядом президента в цветах флага страны, которую она посещает. Это стало своего рода «фишкой» эстонского лидера, от которой она пока не планирует отказываться, пишет Newinform.

Будет ли следовать своей же традиции Керсти Кальюлайд сегодня в Кремле, и появится ли она на встрече с Владимиром Путиным в бело-сине-красном наряде, мы узнаем совсем скоро. А пока смотрите, какие наряды выбирала президент Эстонии на встречах с лидерами других стран.

Керсти Кальюлайд с визитом в Португалии (цвета флага: зеленый и красный)

Kersti Kaljulaid kohtumas Portugali peaministri Antonio Costaga Lissabonis, 16. aprill 2019.

ФОТО: EPA/Scanpix

Встреча с президентом Латвии (красный и белый)

Läti president Raimonds Vējonis Kadriorus president Kersti Kaljulaidi juures, 10. aprill 2019.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix

Встреча с королевой Бельгии (черный, желтый, красный)

Belgia kuningas Philippe Kadriorus kohtumas Kersti Kaljulaiuga, 2. aprill 2019.

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix

Официальный визит в Сенегал (зеленый, желтый, красный)

Senegali presidendi Macky Salliga arutati e-riigi ja digiküsimusi, regiooni julgeolekut ning koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides, 7. detsember 2018.

ФОТО: Vabariigi Presidendi Kantselei

Официальный визит в Фиджи (голубой)

President Kersti Kaljulaid Fidžil kohtumisel president Jioji Konousi Konrotega, 24. oktoober 2018.

ФОТО: Kersti Kaljulaidi Facebooki lehekülg

Встреча с принцессой Швеции Викторией (синий и желтый)

Rootsi printsess Victoria ja president Kersti Kaljulaid Naissaare kabeli taasõnnistamisel, 19. august 2018.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees/Scanpix

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