Бело-сине-красный: какой наряд выберет Керсти Кальюлайд для встречи с Путиным?

Стоит отметить, что все последние зарубежные поездки Керсти Кальюлайд были сопровождены нарядом президента в цветах флага страны, которую она посещает. Это стало своего рода «фишкой» эстонского лидера, от которой она пока не планирует отказываться, пишет Newinform .

Будет ли следовать своей же традиции Керсти Кальюлайд сегодня в Кремле, и появится ли она на встрече с Владимиром Путиным в бело-сине-красном наряде, мы узнаем совсем скоро. А пока смотрите, какие наряды выбирала президент Эстонии на встречах с лидерами других стран.