Бело-сине-красный: какой наряд выберет Керсти Кальюлайд для встречи с Путиным?
Сегодня после полудня в Москве состоится встреча президента Керсти Кальюлайд и президента РФ Владимира Путина. А пока и эстонские, и российские СМИ гадают, какой наряд выберет президент Эстонии для этой встречи. Ведь по традиции президент Эстонии может «выйти в свет» в платье цветов принимающей страны.
На данный момент цвет платья эстонского лидера является одним из главных интригующих вопросов предстоящей встречи в российской столице, пишут российские СМИ.
Стоит отметить, что все последние зарубежные поездки Керсти Кальюлайд были сопровождены нарядом президента в цветах флага страны, которую она посещает. Это стало своего рода «фишкой» эстонского лидера, от которой она пока не планирует отказываться, пишет Newinform.
Будет ли следовать своей же традиции Керсти Кальюлайд сегодня в Кремле, и появится ли она на встрече с Владимиром Путиным в бело-сине-красном наряде, мы узнаем совсем скоро. А пока смотрите, какие наряды выбирала президент Эстонии на встречах с лидерами других стран.
Керсти Кальюлайд с визитом в Португалии (цвета флага: зеленый и красный)
Встреча с президентом Латвии (красный и белый)
Встреча с королевой Бельгии (черный, желтый, красный)
Официальный визит в Сенегал (зеленый, желтый, красный)
Официальный визит в Фиджи (голубой)
Встреча с принцессой Швеции Викторией (синий и желтый)