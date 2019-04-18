Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода

Пара поженилась в 1999 году, а в 2008-м на свет появился их совместный сынишка Андрей. Но позже Горовая начала просить не называть ее больше женой Потапа. В 2016-м году они решились рассказать о том, что больше не являются супругами. При этом добавили, что пять лет скрывали, что не живут вместе.

«Когда оно еще, как ранка открытая, какая бы она ни была большая или маленькая, когда появляются третьи лица в этом всем, правда они могут изменить ход событий. Все-таки есть вещи, которые не хочется читать. Есть вещи, которые не хочется выносить. У нас есть дети, есть партнеры, есть какие-то истории. Ни в первом разводе, ни во втором не было у детей депрессии. Как-то это все так происходило, что не было резкого разрыва», — делится Ирина Горовая в программе.