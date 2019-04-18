Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода

Ирина Горовая расставила все точки над "i", рассказав все подробности развода с Потапом.
Пара поженилась в 1999 году, а в 2008-м на свет появился их совместный сынишка Андрей. Но позже Горовая начала просить не называть ее больше женой Потапа. В 2016-м году они решились рассказать о том, что больше не являются супругами. При этом добавили, что пять лет скрывали, что не живут вместе.
«Когда оно еще, как ранка открытая, какая бы она ни была большая или маленькая, когда появляются третьи лица в этом всем, правда они могут изменить ход событий. Все-таки есть вещи, которые не хочется читать. Есть вещи, которые не хочется выносить. У нас есть дети, есть партнеры, есть какие-то истории. Ни в первом разводе, ни во втором не было у детей депрессии. Как-то это все так происходило, что не было резкого разрыва», — делится Ирина Горовая в программе.
Горовая убеждает — любовь между ними с Потапом хоть и прошла, но уважение друг к другу и дружеские отношения им удалось сохранить.
Все, мы успокоились и начали дружить. Смысл, я не вижу смысла, выяснив уже все отношения потом встречаться и говорить — я тебя не знаю. То есть мы могли поссориться, покидать телефоны в стены, а потом позвонить, сказать — ну хорошо, короче, давай работать. На работе у нас никогда это не отражалось. И очень я благодарна и ему, и себе за выдержку, за понимание,
— делится продюсер Ирина Горовая.