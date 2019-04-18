«Бредовые» запросы беременной Меган Маркл довели до увольнения ее придворных

Летчик, проработавший с королевской семьей несколько лет, устал от регулярных полетов за закусками для Меган Маркл. Собеседник издания назвал ее запросы бредовыми и добавил, что с пилотом обращались как с «летающей доставкой еды по вызову 24/7».

В настоящий момент ему ищут замену. Согласно объявлению о найме сотрудника, опубликованному управлением делами королевской семьи, зарплата нового пилота составит 105 тысяч долларов. От соискателя этой должности требуются следующие навыки: планирование и выполнение полетов на королевском вертолете, выполнение заданий королевской семьи и других административных задач, а также оказание помощи директору по летным операциям.

Летчику предстоит управлять Sikorsky S76 C++, стоимость которого превышает 13 миллионов долларов. Местом работы указана база Королевских Воздушных Сил в городе Одихам, графство Гемпшир, на южном побережье Англии, сообщает Lenta.

Уволившийся пилот стал уже четвертым придворным, покинувшим свой пост из-за сложного характера жены принца Гарри. Ранее от Меган Маркл ушли две личные ассистентки, а третья объявила, что уволится сразу после рождения ее ребенка.