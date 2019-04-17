Воу... Барановская появилась на красной дорожке в одном плаще на голое тело

В Москве состоялась церемония вручения ежегодной премии "Самые стильные в России" по версии журнала Светланы Бондарчук HELLO! По красной дорожке мероприятия прошлось множество отечественных знаменитостей. Не осталась в стороне и Юлия Барановская, которая умудряется находить время между съемками на Первом канале и воспитанием троих детей.

Телеведущая прошлась по красной дорожке в платье-плаще. Причем женщина спустила наряд с одного плеча, эффектно обнажив кожу. Завершили образ распущенные волосы и яркий густой макияж. Интересно, что аналогичную одежду подобрала для того же самого мероприятия и популярная актриса Екатерина Волкова, звезда многосерийного комедийного фильма "Воронины". Как женщины отнеслись к такому курьезу, пока неизвестно.