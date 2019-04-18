Весна идет, весне дорогу! Скорее читайте гороскоп на 18 апреля

Овен

Овны склонны тратить время впустую, бездействовать и лениться. Увы, праздность не делает представителей этого знака счастливыми – поэтому настроение будет портиться, возможны проявления раздражительности, обидчивости. Если не принять экстренных мер, близким людям придется с вами нелегко, и дело может дойти до весьма серьезных конфликтов. Постарайтесь найти себе увлекательное и неутомительное занятие, пусть и не слишком полезное.

Отдых в большой компании может оказаться не столько приятным, сколько утомительным. Зато встреча со старым другом или любимым человеком наверняка порадует. Вероятно удачное завершение важного для вас дела.

Телец

День трудный, несущий серьезные проблемы и негативные эмоции. Нежелательно заниматься серьезными делами, решать важные вопросы. Можно рассчитывать на безграничную поддержку членов семьи и давних друзей; новые же знакомства могут оказаться по-настоящему опасными. Финансовая картина благоприятна и останется таковой, если вы откажетесь от необдуманных поступков, сомнительных инвестиций в чужие бизнес-проекты.

Ваши недоброжелатели весьма изобретательны; сегодня их действия направлены на то, чтобы внести сумятицу в вашу личную жизнь, разрушить романтические отношения. Защищайте то, чем дорожите, и не бойтесь жертвовать своими интересами, если это нужно для блага любимого человека.

Близнецы

Напряженность в отношениях с близкими людьми и разочарование в романтических отношениях – главные проблемы этого дня. Сегодня вы склонны преувеличивать свои беды, способны даже в мелком недоразумении увидеть предвестие настоящего несчастья; боритесь с паническими настроениями, они опасны не только для вас, но и для дорогих вам людей. Помните и о том, что попытки утопить свои проблемы, мнимые или реальные, в спиртных напитках, обречены на неудачу.

Заниматься делами вы будете без особого рвения и энтузиазма, но простой усидчивости достаточно для того, чтобы воплотить в жизнь все ранее составленные планы. Возможны выгодные покупки, однако приобретение крупных вещей лучше отложить.

Рак

Неплохой день для тех, кто ставит перед собой реальные цели и не теряет оптимизма, когда приходится преодолевать трудности. Ваши взгляды на жизнь меняются, что сказывается также на планах и приоритетах. Близкие пребывают в растерянности, замечая происходящие с вами метаморфозы, и даже могут позволить себе настороженно-критические высказывания, но доброжелательность в отношениях сохранится, а до конфликтной ситуации дело не дойдет.

Возможна встреча с очень интересным человеком. Не исключено и зарождение симпатии к новому знакомому, причем безответной она не останется. Удержитесь от сомнительных приобретений; не стоит в этот день покупать подарки для старших родственников или людей, занимающих более высокое положение в обществе.

Лев