Видео: в Таллинне фирма доставляет на дом еду, от которой молниеносно худеешь
Хотите правильно питаться и худеть, но не умеете или лень готовить? Проблема решена, в Таллинне действует фирма FitFood Estonia, которая сотрудничает с лучшими ресторанами города.
По будням вам доставят полезную еду на целый день, которая поможет худеть. Минус несколько килограммов за месяц вам гарантировано. Насколько популярна данная услуга в Таллинне и сколько стоит полезная и вкусная, узнаете, просмотрев следующее видео.
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