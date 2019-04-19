Пт, 19.04.2019
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  • Видео: в Таллинне фирма доставляет на дом еду, от которой молниеносно худеешь

Видео: в Таллинне фирма доставляет на дом еду, от которой молниеносно худеешь
Скорее смотрите!

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Хотите правильно питаться и худеть, но не умеете или лень готовить? Проблема решена, в Таллинне действует фирма FitFood Estonia, которая сотрудничает с лучшими ресторанами города.

По будням вам доставят полезную еду на целый день, которая поможет худеть. Минус несколько килограммов за месяц вам гарантировано. Насколько популярна данная услуга в Таллинне и сколько стоит полезная и вкусная, узнаете, просмотрев следующее видео. 

Сегодня в гостях у Светы и Эдгара в Limon LIVE Елена Подвальная. Приятного просмотра и аппетита! 

Елена Подвальная, FitFood Estonia 

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

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