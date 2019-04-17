Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец

На своей странице в Instagram артистка анонсировала совместную работу с рэпером. "Подготовка к съемкам клипа на нашу дуэтную песню с CYGO "Черная роза", – написала Любовь Успенская. Певица выложила видео из съемочного павильона, однако подробности не сообщила.

Зато это сделал Telegram-канал "Только никому": "Бабушка хайпует. Огненная Любовь Успенская в ботфортах "на леопарде" снимает фит с Сайго – на автотюне. Нормуль так жарить в 65 лет! Про Сайго помолчим из любви к гепарду, но тусовка активно обсуждает, что он в погоне за хайпом совсем двинулся" (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Канал также опубликовал фрагменты съемок клипа, где исполнительница сексуально двигается.