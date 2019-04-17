Уроженка Таллинна и звезда сериала «Воронины» помолодела на 10 лет
Екатерина Волкова не так часто экспериментирует с имиджем, но весной ее всегда тянет на изменения. Именно в это время года актриса начинает думать о том, что добавить в свой привычный образ, рассказывает Eg.ru.
Почти каждый раз эти изменения касаются волос. В этом году Волкова решила примерить немного хулиганский образ. Она стала обладательницей модной челки, а также сделала небрежные локоны.
«Что нужно еще женщине для хорошего настроения? Правильно — поменять свой образ! Иногда для этого достаточно всего лишь отстричь челку. Желаю всем женщинам быть красивыми и нравиться себе. Не бойтесь меняться!» - подписала пост в Instagram Екатерина. Волкова осталась в полном восторге от своего нового образа.
Удивительно, но челка омолодила артистку, которая стала выглядеть на 10 лет моложе. Подписчики оценили преображение и отметили, что Екатерине очень идет челка.