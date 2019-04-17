Эксклюзив: самая востребованная модель Эстонии Екатерина Булгарина сменила страну проживания

Она рассказала нашему порталу, как оказалась во Вьетнаме. "Решили уехать с мужем на выходные из Таиланда. Мы жили в Бангкоке, так как муж Юра развивает бизнес в Азии, но сейчас в Тайланде праздник начала дождей, все обливают друг друга на улице. Поначалу это кажется забавным, но всегда быть мокрым, как только выходишь на улицу - так себе развлечение, а еще и всю неделю. Вот мы и решили улететь туда, где муж мой уже был по работе и остался в полном восторге. Выбором стал город Дананг. Место просто идеальное для отдыха. Город разделяет река, но при этом Дананг омывает Южно-Китайское море. Климат не жаркий, так как город находится между гор и всегда дует свежий бриз. Об этом месте пока еще мало знают европейские туристы, но вот корейские и китайские туристы летают туда, как мы в Турцию, потому что близко, тепло и дешево".