Эксклюзив: самая востребованная модель Эстонии Екатерина Булгарина сменила страну проживания
Екатерина Булгарина - известная эстонская модель, украшавшая собой и подиумы, многие рекламные плакаты и страницы глянцевых журналов. Карьера ее шла в гору семимильными шагами, популярность и востребованность в рекламном и модном бизнесе зашкаливала. В ноябре девушка вышла замуж, организовав свадьбу своей мечты в Таиланде, и поменяла фамилию.
Так окончилась одна жизнь и началось другая. Не менее красочная и полная впечатлений.
Екатерина теперь уже Картакова вместе с мужем живут во Вьетнаме. Яркими и жизнерадостными снимками Екатерина делится в социальных сетях с подписчиками.
Она рассказала нашему порталу, как оказалась во Вьетнаме. "Решили уехать с мужем на выходные из Таиланда. Мы жили в Бангкоке, так как муж Юра развивает бизнес в Азии, но сейчас в Тайланде праздник начала дождей, все обливают друг друга на улице. Поначалу это кажется забавным, но всегда быть мокрым, как только выходишь на улицу - так себе развлечение, а еще и всю неделю. Вот мы и решили улететь туда, где муж мой уже был по работе и остался в полном восторге. Выбором стал город Дананг. Место просто идеальное для отдыха. Город разделяет река, но при этом Дананг омывает Южно-Китайское море. Климат не жаркий, так как город находится между гор и всегда дует свежий бриз. Об этом месте пока еще мало знают европейские туристы, но вот корейские и китайские туристы летают туда, как мы в Турцию, потому что близко, тепло и дешево".
Достаточно высокая Екатерина добавила, что во Вьетнаме для нее нет проблем с выбором одежды, правда, покупает она ее очень аакуратно. "Обычно пытаюсь брать то, что не является единым целым, так как тело у них намного короче, чем у нас. А вот топы и юбки на меня отлично садятся".
"Быть моделью - осталосьь как хобби, но пришло время зарабатывать головой", - говорит Екатерина.