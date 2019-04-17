Фото: Юлия Волкова экстремально похудела

Всегда стройная артистка недавно призналась поклонникам, что поправилась. Из-за насыщенного рабочего графика, который сопряжен с воспитанием детей, Юлия Волкова упустила момент, когда начала обрастать нежелательными килограммами.

Певица быстро взяла себя в руки. Она приняла участие в спортивном марафоне. Судя по соцсетям Волковой, в последнее время она не вылезает из спортзала. Звезда регулярно делится снимками, на которых позирует в купальнике или спортивном костюме.

Сегодня, 16 апреля, Юлия Волкова рассказала, что благодаря помощи профессионалов ей удалось экстремально похудеть – до 45 килограммов. Диетолог подобрал ей нужный рацион питания, а фитнес-тренер устраивал для нее эффективные тренировки в спортзале.

Благодаря правильному питанию, активным физическим нагрузкам, теннису, плаванию, массажам я достигла поставленной цели и снова 45 кг. Заниматься спортом – это мой стиль жизни,

– написала певица в Instagram.