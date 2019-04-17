Вот что могут сделать с вашим телом всего три чашки кофе в день

Последние опросы Gallup показывают, что 60% взрослого населения выпивают, в среднем, одну чашку кофе в день. Более того, четверть признают, что это зависимость, пишет Lifter со ссылкой на The Little Things.

Такое количество любителей кофе не удивительно. Что удивительно, так это узнать, что кофе может быть полезным для вашего здоровья!

Как и во всем, с кофе нужно знать меру, и злоупотреблять им ни к чему. Но те, кто наслаждаются кофе в "здравых" объемах, на самом деле, с его помощью улучшают свое здоровье!

Некоторые из этих полезных свойств кофе меня просто поразили – ну кто бы мог подумать, что кофе помогает в борьбе с сахарным диабетом второго типа или даже с некоторыми видами рака? Тем не менее, Lifter узнал, что это так.

Пять болезней, которые боятся кофе, как огня:

Цирроз печени

Конечно, не стоит рассматривать кофе, как панацею от цирроза печени. Не стоит надеяться, что он предотвратит алкогольное отравление организма. Но он может положительно влиять на печень и предотвратить развитие этой ужасной болезни.

Если верить CNN, «2 дополнительные чашечки кофе в день могут понизить риск развития цирроза печени на 44%».

Так что, если вы переживаете о своей печени, чашечка кофе – это то, что доктор прописал!

Диабет 2-го типа

Диабет является серьезным заболеванием, которое следует лечить с помощью медицинских специалистов. Тем не менее, кофе может стать одним из способов предотвратить сахарный диабет 2 типа.

Некоторые исследования показали, что пьющие кофе - особенно те, кто пьет много кофе - имеют более низкий риск развития диабета, чем другие люди,

- пишет WebMD.

И хотя говорят, что именно кофеин является ключевым элементом в борьбе с диабетом, исследования показывают, что это не кофеин, а сам кофе создает положительный эффект.

Сердечные заболевания

Эффект кофеина на сердце все еще изучается, и когда речь идет о здоровье сердца, вы всегда должны прислушиваться к рекомендациям лечащего доктора. Тем не менее, кофе на самом деле может быть полезным в предотвращении от смертельной болезни сердца.

В статье Tech Times под названием "Ежедневное кофе снижает риск смерти от болезней сердца" обсуждается исследование, в котором говорится:

"Регулярное употребление кофе было прямо пропорционально связано с риском ... смерти от сердечно-сосудистых заболеваний."

Так что те, кто озабочен здоровьем сердца возможно прямо сейчас потянутся за дополнительной чашечкой кофе.

Рак

Хотя исследования все еще продолжаются, ученые Американского института по изучению рака заявляют:

"Исследования показали, что определенные продукты, такие как кофе, могут помочь в борьбе с раком."

Очевидно, что кофе нельзя назвать "лекарством". Тем не менее, те, кто пьет кофе регулярно, могут незаметно для себя предотвратить развитие рака.

Болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера

Кроме поддержания нормальной активности мозга, кофе также может быть полезным в предупреждении болезни Альцгеймера и борьбе с симптомами болезни Паркинсона.

«Новые исследования показывают, что три чашки кофе в день могут предотвратить болезнь Альцгеймера у пожилых людей, испытывающих ухудшение памяти,» - рассказывает CBS News.

Также в исследовании говорится, что ежедневный заряд кофеина может облегчить симптомы протекания болезни Паркинсона у больных.