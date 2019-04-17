До и после: эстонская модель Эрна Хуско похвасталась совершенными ягодицами
Фитнес-модель из Финляндии Эрна Хуско в Сети известна скорее благодаря своим выдающимся формам, нежели тому, что раньше была профессиональной фигуристкой. Девушка, которая сейчас проживает в Таллинне, тратит часы на тренировки в спортивном зале, а потом радует поклонников снимками подтянутого тела.
Фитнес-модель опубликовала фотографию в Instagram, сравнив свое же тело сейчас и три года назад. Результат на лицо, точнее даже вовсе не на лицо. Чтобы сделать себе упругую попу девушке пришлось изрядно потрудиться.
«Через несколько месяцев тренировок, я начал видеть первые результаты, тогда я продолжила свои тренировки и много ела! Очень важно не сдаваться, даже если бывают плохие дни», – мотивирует Эрна в своем посте других девушек и добавляет, что в данный момент основное внимание уделяется поддержанию своих упругих мышц.
Про модель часто говорят, что для того, чтобы увеличить ягодицы, она прибегла к помощи пластических хирургов. Однако сама красотка опровергает такую информацию. Она уверяет, что ее выдающиеся формы – исключительно результат регулярных тренировок.