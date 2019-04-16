5 мифов о воде, о которых пора забыть

1. Надо выпивать восемь стаканов в день

Восемь стаканов, что примерно равняется двум литрам — это средняя величина для здорового взрослого человека, который не занимается физическим трудом. Людям из разных стран и занимающимся разными делами требуется разное количество воды.

Лучше всего ориентироваться на жажду. Главное — восполнить потери воды, которая обеспечивает обмен веществ. Это особенно важно для людей с лишним весом.Надо выпивать восемь стаканов в день

2. Нужно пить бутилированную воду

Если вода, которая течет из-под крана, соответствует санитарным нормам, то ее можно пить. Правда, проверить это не так просто, поэтому водопроводную воду лучше фильтровать и кипятить.

3. Пить во время еды вредно

Забавно, но так говорят люди, которые убеждены в пользе супов и том, что есть хлеб всухомятку вредно. На самом деле, запивая пищу водой, мы помогаем желудку усвоить съеденное.

4. Пить во время тренировки вредно

Некоторые физкультурники до сих пор считают, что выпитая во время тренировки жидкость увеличивает объем крови, из-за чего сердцу приходится совершать больше усилий. В действительности же при потере жидкости кровь густеет, что затрудняет работу сердечной мышцы.

Диетологи и тренеры советуют пить в любое время тренировки, а также до и после нее. Главное — не пить слишком много.

5. Обильное питье помогает в борьбе с ОРВИ и при похмелье