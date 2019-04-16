Плюсы вашей внешности по знаку Зодиака

Овен

Главным достоинством Овнов является лицо, у них все черты ровные и аккуратные. Часто на лице можно встретить родинки или шрамы, но они лишь добавляют изящества и индивидуальности.

Телец

Данные личности смело могут гордиться своей шеей, которая очень красивая и грациозная. Кроме того они имеют крепкое, здоровое тело и красивые волосы.

Близнецы

У них не только красивое и даже кукольное личико, но и изящное тело. Каждое их движение наполнено грацией и гибкостью.

Рак

Раки само совершенство, чаще всего у них симпатичное круглое личико с четко выраженными скулами, милый животик и красивые, изящные руки.

Лев

Стройные Львы всегда привлекают внимание к своей персоне. Особое внимание заслуживает их осанка. Однако именно спина является наиболее уязвимым местом к болезням.

Дева

Главным достоинством Девы является аккуратное лицо. Вот только сами они это редко признают и готовы часами сидеть перед зеркалом в поисках недостатков.

Весы

Весы могут очаровать кого угодной одной своей улыбкой, а их заразительный смех способен вмиг поднять настроение целой компании.

Скорпион

Они буквально пронизывают своим прямым, но таким великолепным взглядом. Именно глаза становятся изюминкой людей, рождённых под данным знаком Зодиака.

Стрелец

Стрельцы от рождения воины, поэтому их тело полностью соответствует этому предназначению. Оно не всегда мускулистое и подтянутое, но всегда спортивное.

Козерог

Главной чертой, заслуживающей внимания, является безупречная кожа, причем оттенки ее могут быть самыми различными. Кроме того стоит отдать должное волосам Козерога.

Водолей

Лицо Водолея притягивает к себе внимание, хотя особенно стоит отметить губы и шею, именно эти черты лица притягивают к себе внимание.

Рыбы