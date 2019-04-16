Ирина Апексимова едет в Таллинн со спектаклем «Чайка 73458»

Пьеса сложная, мистическая, поражающая своей глубиной и словно погружающая нас в то самое озеро, на берегу которого любят, творят, пишут, страдают и умирают. Зритель видит лишь то, что касается только его и другим понять невозможно.

Спектакль «без надрыва», где история Константина Треплева рассказана тихо, вполголоса. Актеры будут отстраненно проживать жизнь своих героев, как бы смотреть на них со стороны, ни в коем случае не убивая своей игрой подлинных персонажей.

«Чайка» - это спектакль о несбывшихся надеждах, несложившихся судьбах, о людях, не сумевших изменить свою жизнь. Здесь все влюблены, и каждый влюблен не в того...

Дайнюс Казлаускас, режиссер: «У зрителя есть возможность посмотреть на эту историю Треплева с перспективы вечности, которая в контексте вечной ночи то оживает тёплыми, наполненными жизнью красками, то вновь погружается в холодный мир воспоминаний».

Главное в этом спектакле – текст Чехова. Роль режиссера здесь подобна ветру, который лишь оживляет листву на деревьях.

По замыслу Дайнюса Казлаускаса, основной акцент постановки – это «лишённый цвета, без признаков жизни мир воспоминаний Треплева. Воспоминаний, которые в его реальной жизни были до того самого момента, как он застрелился. И эти воспоминания, как и его преступление перед самим собой, заточили его в неволе навеки, заставив Костю перед лицом вечности бесконечно переживать испытанное им мгновение смерти и искать ответы, которые в жизни он так и не сумел найти».

Дайнюс Казлаускас: «У зрителя есть возможность посмотреть на эту историю Треплева с перспективы вечности, которая в контексте вечной ночи то оживает тёплыми, наполненными жизнью красками, то вновь погружается в холодный мир воспоминаний».

В главной роли Ирина Апексимова - актриса, режиссёр, певица и, в настоящее время, директор Театра на Таганке.

Родилась в театральной семье и всё детство провела за кулисами одесского театра оперетты; занималась музыкой и танцам, училась в классе с театральным уклоном. С третьей попытки поступила в Школу-студию МХАТ, училась в мастерской О.Табакова. Десять лет, в девяностых, работала во МХАТе им. А.П.Чехова. После ухода из театра была продюсером мюзикла «Весёлые ребята», директором театра Р.Виктюка. Ирина Апексимова обладает редким талантом — умеет совмещать административную и творческую работу.

Сниматься в кино она начала ещё в студенческие годы. Участие в сериале «День рождения Буржуя» в 2000-м году, где актриса сыграла в паре со своим мужем Валерием Николаевым, принесло ей всенародную любовь и популярность. Кроме театра и кино, Ирина пробовала себя также в качестве телеведущей, певицы, участвовала в разнообразных телепроектах.

Весной этого года Ирина приезжала в Таллинн со спектаклем «Скамейка», в котором ее партнером был Гоша Куценко. Пронзительная история любви растрогала зрителей...

В других ролях актеры Театра на Таганке: Александр Метёлкин, Юрий Смирнов, Александр Резалин, Дарья Авратинская, Сергей Векслер, Анастасия Колпикова, Екатерина Рябушинская, Юлия Куварзина, Галина Володина, Василий Уриевский, Сергей Трифонов, Игорь Ларин, Антон Ануров, Константин Любимов, Артем Болотовский, Елизавета Высоцкая.