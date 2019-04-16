Вещи, которые отталкивают удачу от знаков Зодиака

Дева

Девы – хозяйственные личности, которые трепетно относятся к своим вещам, и не спешат расставаться даже с пришедшими в негодность. Так, например, Дева не станет выбрасывать тарелку, только потому, что ее краешек откололся или не выбросит треснувшую кружку, ведь она дорога ей как память. Однако от испорченных вещей сильно страдает энергетика представителей данного знака, что выражается в повальных неудачах, стрессовых ситуациях и развитии депрессии. Естественно, пока Девы не избавятся от мобильных телефонов с треснувшими экранами и прочих испорченных вещей, ни о какой удаче не следует и помышлять.

Весы

Личности данного знака слишком сильно зависят от внутреннего баланса. Удача сопутствует Весам, когда в душе у них гармония, а сердце поет от счастья. Но для этого в жизни у подопечных Венеры должно быть все идеально, а окружать их должны только позитивные люди и вещи. Если же представители воздушной стихии станут окружать себя вещами, которые вызывают у них неприятные воспоминания, провоцируют грусть, раздражение или нагоняют тоску, удача перестанет улыбаться Весам. Здесь можно посоветовать только одно: окружать себя лишь позитивными вещами, а все что нарушает внутренний баланс немедленно отправлять в утиль.

Скорпион

На первый взгляд Скорпионы кажутся суровыми, но на деле это самый чувствительный знак Зодиака. Удача в его жизни во многом зависит от гармонично складывающихся отношений. Если же Скорпион расстался с любимым человеком, ничто не должно напоминать ему о былой любви. Любые вещи, к примеру, совместные фотографии, подаренные партнером часы или кольца, будут вызывать болезненные ощущения у представителя стихии Огня, и отталкивать от него удачу. Поэтому, чтобы жизнь приносила вам только радость и удачные стечения обстоятельств, избавьтесь от вещей, которые вызывают у вас болезненные воспоминания.

Стрелец

Вся жизнь представителей знака Стрелец в движении. Когда они движутся, работают, общаются, взаимодействуют, удача сама липнет к этим людям. Но только в их жизни наблюдается застой, как тут же удача отворачивается от подопечных Меркурия. В этом плане, удачу от личностей данного знака будут отпугивать вещи, которые тормозят Стрельца и мешают ему двигаться вперед. В этот список можно включить любую вещь, начиная от тяжелых ботинок и заканчивая собственным домом, из-за привязанности к которому Стрелец лишает себя многих удачных обстоятельств. А вот автомобиль и мобильный телефон являются символами удачи для этого человека.

Козерог

Козероги – большие аккуратисты, которые любят порядок и стараются везде его соблюдать. Поэтому, прежде всего, их биополе страдает от вещей, которые беспорядочно разбросаны по дому или рабочему столу. Козерогу достаточно навести идеальный порядок, как эти же предметы поменяют свои свойства и начнут работать на удачу подопечных Сатурна. Помимо этого, энергетику Козерога разрушают находящиеся дома непарные вещи, например, один носок, один сланец, одна перчатка или одна лыжа. Если в вашем доме до сих пор присутствуют такие бесполезные предметы, поскорее избавьтесь от них.

Водолей

Личности данного знака слишком зависимы от собственных эмоций. Если окружающие люди подбадривают, хвалят Водолеев, а то и дарят им различные подарки и сувениры, эти люди летают на крыльях счастья. Естественно, в таком состоянии их постоянно преследует удача. Но если Водолею преподносят неприятный подарок, который он из вежливости не может не принять, такой презент становится настоящим «якорем» для этих личностей. Не терзайте себя, вы не должны держать рядом с собой вещи, которые вам не по нраву. Избавьтесь от неприятного подарка, выбросьте его или просто передарите другому человеку, которому этот презент придется по душе.

Рыбы