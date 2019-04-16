Вещи, которые отталкивают удачу от знаков Зодиака

От чего зависит удача? Большинство людей, задумавшись об этом, с уверенностью скажут, что удача – дело случая. Однако астрологи уверяют нас в обратном, пишет Cluber.
Овен
Овен – один из самых жизнеутверждающих знаков. Энергия из этого человека бьет ключом, он постоянно в деле, а его мозг ежеминутно генерирует новые оригинальные идеи. Такому человеку нельзя окружать себя «мертвыми» вещами, к примеру, шкурами и чучелами животных, рогами зверей или высохшими цветами. Все, что символизирует смерть или увядание, будет разрушать биополе Овна, а вместе с ним станет забирать и его жизненную энергию. К слову, именно из-за неприятия «мертвых» вещей Овны могут реже появляться дома, избегая мест, в которых чувствуют себя неуютно.
Телец
Каждый знает, что Тельцы — самые запасливые личности в мире. Они тянут в дом все подряд, не выбрасывают даже ненужные мелочи, которые однажды могут пригодиться. В итоге дома у подопечных Венеры скапливаются груды ненужного хлама. А еще Тельцы – известные эстеты, которые нередко коллекционируют антиквариат, собирают статуэтки и прочие старинные вещицы. И все бы ничего, да только именно эти вещи «захламляют» биополе Тельца, мешая этому человеку стать свободным. А без внутренней свободы удача вряд ли найдет путь к представителю данного знака.
Близнецы
Удача любит Близнецов за легкое отношение к жизни и умение без сожаления расставаться с вещами, которые не несут практической пользы. Однако и здесь не обходится без препятствий, самым главным из которых для Близнецов становятся люди. Представители воздушной стихии отпугивают от себя удачу, когда общаются с завистливыми людьми и принимают от них подарки. Ничего не значащие безделушки, преподнесенные завистливым человеком, могут напрочь лишить Близнеца везения, а значит, если в вашей жизни началась полоса неудач, задумайтесь, возможно, всему виной опасный подарок или сувенир.
Рак
Рак — слишком неуравновешенный знак, который в минуты эмоционального всплеска может совершать необдуманные поступки, в том числе, покупать различные вещи. Эти предметы не принесут Ракам счастья. Вещь, приобретенная в момент грусти, гнева, апатии или депрессии быстро обретет славу «невезучей», а может и вовсе втянуть своего хозяина в полосу неудач, если вовремя от нее не избавиться. Поэтому, старайтесь приобретать вещи, находясь в прекрасном расположении духа. Тогда и проблем с ними не будет.
Лев
Львам для успеха необходимо находиться в гармонии с собой и с окружающим миром. Когда у них все хорошо и радостно на душе, удача сама идет к ним в руки. Единственное, что может помешать этому – вещи покойного человека. Если у Льва умер близкий родственник или знакомый, а представитель стихии Огня сохранил на память о близком принадлежавший тому предмет, ничего хорошего из этого не выйдет. Льва начнут преследовать неприятности, уйдет гармония, а вместе с ней пропадет и удача. Немедленно избавьтесь от вещей, принадлежавших покойному, чтобы вернуть удачу в свою жизнь.
Дева
Девы – хозяйственные личности, которые трепетно относятся к своим вещам, и не спешат расставаться даже с пришедшими в негодность. Так, например, Дева не станет выбрасывать тарелку, только потому, что ее краешек откололся или не выбросит треснувшую кружку, ведь она дорога ей как память. Однако от испорченных вещей сильно страдает энергетика представителей данного знака, что выражается в повальных неудачах, стрессовых ситуациях и развитии депрессии. Естественно, пока Девы не избавятся от мобильных телефонов с треснувшими экранами и прочих испорченных вещей, ни о какой удаче не следует и помышлять.
Весы
Личности данного знака слишком сильно зависят от внутреннего баланса. Удача сопутствует Весам, когда в душе у них гармония, а сердце поет от счастья. Но для этого в жизни у подопечных Венеры должно быть все идеально, а окружать их должны только позитивные люди и вещи. Если же представители воздушной стихии станут окружать себя вещами, которые вызывают у них неприятные воспоминания, провоцируют грусть, раздражение или нагоняют тоску, удача перестанет улыбаться Весам. Здесь можно посоветовать только одно: окружать себя лишь позитивными вещами, а все что нарушает внутренний баланс немедленно отправлять в утиль.
Скорпион
На первый взгляд Скорпионы кажутся суровыми, но на деле это самый чувствительный знак Зодиака. Удача в его жизни во многом зависит от гармонично складывающихся отношений. Если же Скорпион расстался с любимым человеком, ничто не должно напоминать ему о былой любви. Любые вещи, к примеру, совместные фотографии, подаренные партнером часы или кольца, будут вызывать болезненные ощущения у представителя стихии Огня, и отталкивать от него удачу. Поэтому, чтобы жизнь приносила вам только радость и удачные стечения обстоятельств, избавьтесь от вещей, которые вызывают у вас болезненные воспоминания.
Стрелец
Вся жизнь представителей знака Стрелец в движении. Когда они движутся, работают, общаются, взаимодействуют, удача сама липнет к этим людям. Но только в их жизни наблюдается застой, как тут же удача отворачивается от подопечных Меркурия. В этом плане, удачу от личностей данного знака будут отпугивать вещи, которые тормозят Стрельца и мешают ему двигаться вперед. В этот список можно включить любую вещь, начиная от тяжелых ботинок и заканчивая собственным домом, из-за привязанности к которому Стрелец лишает себя многих удачных обстоятельств. А вот автомобиль и мобильный телефон являются символами удачи для этого человека.
Козерог
Козероги – большие аккуратисты, которые любят порядок и стараются везде его соблюдать. Поэтому, прежде всего, их биополе страдает от вещей, которые беспорядочно разбросаны по дому или рабочему столу. Козерогу достаточно навести идеальный порядок, как эти же предметы поменяют свои свойства и начнут работать на удачу подопечных Сатурна. Помимо этого, энергетику Козерога разрушают находящиеся дома непарные вещи, например, один носок, один сланец, одна перчатка или одна лыжа. Если в вашем доме до сих пор присутствуют такие бесполезные предметы, поскорее избавьтесь от них.
Водолей
Личности данного знака слишком зависимы от собственных эмоций. Если окружающие люди подбадривают, хвалят Водолеев, а то и дарят им различные подарки и сувениры, эти люди летают на крыльях счастья. Естественно, в таком состоянии их постоянно преследует удача. Но если Водолею преподносят неприятный подарок, который он из вежливости не может не принять, такой презент становится настоящим «якорем» для этих личностей. Не терзайте себя, вы не должны держать рядом с собой вещи, которые вам не по нраву. Избавьтесь от неприятного подарка, выбросьте его или просто передарите другому человеку, которому этот презент придется по душе.
Рыбы
Рыбы – творческие личности, которые тонко чувствуют эмоции, передаваемые художником в картине, скульптуре или книге. Пропуская через себя негативные эмоции, эти личности разрушают собственное биополе и лишают себя столь необходимой им удачи. Чтобы избежать этого, не держите при себе предметы искусства, которые являются символами депрессии, страданий и ненависти. Лучше окружайте себя жизнерадостными произведениями искусства, которые будут подпитывать вас изнутри