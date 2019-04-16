Прощай, блонд: Анна Семенович перекрасилась в шатенку
39-летняя Анна Семенович много лет была блондинкой, но теперь бывшая солистка группы«Блестящие» решилась на перемены — певица стала шатенкой, сообщает Cosmo.
По словам звезды, на преображение она решилась ради карьеры в кино. Результат Анна показала подписчикам. «Ну как вам? Еду в машине и смотрю на себя в зеркало, так непривычно. Но для роли в кино это было необходимо, и я, недолго думая, решила поменяться. Мне кажется прикольно», — написала Семенович в Instagram.
Какая Анна вам нравится больше? Пишите в комментариях!