Вт, 16.04.2019
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Прощай, блонд: Анна Семенович перекрасилась в шатенку
Оцениваем новый образ певицы

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Анна Семенович

ФОТО: Instagram

39-летняя Анна Семенович много лет была блондинкой, но теперь бывшая солистка группы«Блестящие» решилась на перемены — певица стала шатенкой, сообщает Cosmo.

По словам звезды, на преображение она решилась ради карьеры в кино. Результат Анна показала подписчикам. «Ну как вам? Еду в машине и смотрю на себя в зеркало, так непривычно. Но для роли в кино это было необходимо, и я, недолго думая, решила поменяться. Мне кажется прикольно», — написала Семенович в Instagram.

Анна Семенович

ФОТО: Instagram

Какая Анна вам нравится больше? Пишите в комментариях!

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