Прощай, блонд: Анна Семенович перекрасилась в шатенку

По словам звезды, на преображение она решилась ради карьеры в кино. Результат Анна показала подписчикам. «Ну как вам? Еду в машине и смотрю на себя в зеркало, так непривычно. Но для роли в кино это было необходимо, и я, недолго думая, решила поменяться. Мне кажется прикольно», — написала Семенович в Instagram.