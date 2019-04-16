Вместе с Татьяной Булановой в Таллинне выступит известная группа

О Татьяне Булановой впервые заговорили в 1990 году, когда она стала солисткой ленинградской группы «Летний сад». Вместе с музыкантами девушка много гастролировала по стране и ближнему зарубежью, участвовала в музыкальных конкурсах, записывала альбомы. Поклонники певицы, безусловно, помнят ее первый клип на композицию «Не плачь», моментально покоривший сердца слушателей и ставший настоящим хитом того времени. А записанные позднее песни «Скажи мне правду, атаман» и «Колыбельная» были удостоены звания «Песня года».

В 1996 году началась сольная карьера исполнительницы. Теперь в ее творческом багаже восемь сольных альбомов, десятки клипов и большое количество любимых слушателями песен, многие из которых мы услышим на летнем концерте Татьяны Булановой в Таллинне. В ее репертуаре встречаются разные композиции — веселые и грустные, проникновенные и трогательные, озорные и танцевальные. И все они обязательно попадают в лидеры хит-парадов. За такую плодотворную деятельность певице присвоено звание Заслуженной артистки России. Два раза она награждалась Национальной российской премией «Овация» и множеством других премий, в том числе «Шансон года» и «Золотой граммофон». Кроме того, Буланова известна не только как певица, но и как телеведущая, актриса, участница многих популярных проектов на телевидении. Количество поклонников ее творчества растет год от года. Этот факт подтверждается при каждой ее встрече со слушателями.