Диана, Алиса или все же Альберт? Британцы спрогнозировали имя первенца Гарри и Меган

Букмекерское агентство The William Hill уже пару дней назад прекратило принимать ставки относительно пола будущего наследника королевской семьи, который вот-вот появится на свет. И результаты таковы: подавляющее большинство уверено, что родится девочка.

«Даже удивительно, насколько большой процент участников торгов убежден в своем выборе. Такое ощущение, что кто-то уже видел или слышал что-то о ребенке герцогов Сассекских»,

- отметил представитель агентства Руперт Адамс.

За наиболее вероятное имя в списке предполагаемых тоже не было особой борьбы - 80% уверены, что девочку назовут Дианой. «Возможно, многие считают, что это искреннее и осознанное желание Гарри - дать своему ребенку имя его трагически погибшей мамы», - прокомментировал пресс-секретарь агентства.

ФОТО: AP/Scanpix

Если родится девочка, то имя может быть:

1-е место: Диана

2-е место: Виктория

3-е место: Алиса

4-е место: Грейс

5-е место: Елизавета

А если все же родится мальчик, то его имя, возможно, будет:

1-е место: Альберт

2-е место: Артур

3-е место: Джеймс