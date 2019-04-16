Ракам важно проявить терпение, а Девам – поберечь силы: гороскоп на 16 апреля

Овен

Часть сегодняшнего дня стоит провести наедине со своими мыслями и, возможно, среди них наконец отыщется идея, достойная воплощения, пишет Segodnya.

Телец

Не позволяйте коллегам устраивать свои дела за ваш счет. Вы можете помочь советом, но не более, иначе этот человек просто сядет вам на голову.

Близнецы

Если уровень дохода вас вполне удовлетворяет, тогда стоит попробовать начать получать удовольствие от своей работы или задуматься о смене деятельности.

Рак

Нынешним днем не следует спешить, торопить события и ждать мгновенных результатов вашей работы, проявите терпение, и все случится вовремя.

Лев

Удача сегодня на вашей стороне, таким шансом нельзя не воспользоваться. Вам лишь нужно правильно рассчитать свои силы, и тогда вы добьетесь своего.

Дева

Слишком много сил вы отдаете работе. Данное положение нужно срочно изменить, иначе вы не справитесь с навалившимися на вас обязанностями.

Весы

Проблемы могут появится с весьма неожиданной стороны. Поэтому планируя сегодняшний день, нужно постараться предусмотреть все варианты.

Скорпион

Сегодня не следует спешить, потому что потом могут всплыть на поверхность старые прорехи, о которых вы забыли или не приняли во внимание.

Стрелец

Обговорите все детали вашего проекта с шефом. У него могут возникнуть весьма неплохие идеи, которые принесут невероятную пользу.

Козерог

Не уходите с работы до окончания рабочего дня, даже если справитесь с обязанностями раньше. Ваши личные планы шефа не заинтересуют.

Водолей

Вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите. Остановитесь и подумайте, к чему стремитесь. Заодно сможете устранить того, кто мешает добиться цели.

Рыбы