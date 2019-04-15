На Елену Малышеву подали в суд

Советы Елены Малышевой в области медицины одобряют не все зрители и специалисты. В шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» она часто прибегает к нестандартным методам, чтобы объяснить происхождение болезней или продемонстрировать функции органов. Несмотря на постоянную критику в адрес ведущей, программы с ее участием пользуются популярностью, пишет Starhit.ru.

На этот раз скандал вокруг персоны «главного телеврача России» неизбежен. Крупная компания «Ставропольский бройлер» уже отправила иски редакции шоу «Здоровье», а также Первому каналу в Арбитражный суд столицы. Пока неизвестно, что стало причиной претензии организации, однако источники полагают, что поводом для недовольства мог стать один из выпусков передачи Малышевой. Так, в серии, вышедшей на экраны в сентябре 2017 года, речь шла о результатах исследования тушек цыплят-бройлеров от различных марок. Специалисты Роскачества нашли в образце курицы бренда «Благояр» бактерии сальмонеллы.

Марка относится к компании «Ставропольский бройлер», которая в свою очередь принадлежит к группе агропредприятий «Ресурс». Холдинг много лет сохранял безупречную репутацию, занимаясь производством кормов, подсолнечного масла, а также растениеводством и птицеводством. Предположительно, организация сочла заявление о наличии опасных бактерий в своей продукции ложным. Пока представители компании отказываются освещать суть претензии. В скором времени Елена Малышева может предстать перед судом.

Напомним, что в марте ведущая уже ввязалась в скандал из-за серии шоу. В эфире Малышева опровергла факт существования остеопатии как специальности, чем вызвала гнев врачей. «Этим заявлением ведущая не только продемонстрировала свою крайнюю некомпетентность и ввела в заблуждение сотни тысяч людей, но и оскорбила тысячи врачей-остеопатов», — возмутился профессор Дмитрий Мохов. Малышева смогла уладить конфликт, пояснив, что специальность относительно новая, поэтому первые выпускники получат дипломы только в этом году.

Также возмущение зрителей вызвал сюжет программы «Жить здорово!», где Елена Малышева в очередной раз нестандартно рассказала публике о матке, попросив актрису переодеться в костюм, изображающий орган, и спеть.