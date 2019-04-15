Ольга Бузова хочет переспать с бывшим мужем: «Свое говно, родное»

Ольга Бузова призналась, что не против заняться сексом с бывшим мужем. Телеведущая все еще считает Дмитрия Тарасова предателем, но вполне может представить, что окажется с ним в одной постели, пишет Стархит.
Брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова был официально расторгнут еще в декабре 2016 года, но поклонники до сих пор обсуждают их отношения. В интервью телеведущая не устает рассказывать, как бывший муж разбил ей сердце, из-за чего она не может доверять мужчинам. Теперь же звезда приняла участие в шоу «Поцеловать/ переспать/ убить», в рамках которого ей нужно было решить, с кем из знаменитостей она займется сексом, а кого лишит жизни.
Неожиданностью для Ольги стало присутствие в одной из троек Дмитрия Тарасова. Компанию ему составили друзья — рэпер T-killah и блогер Амиран Сардаров. Во время брака с футболистом Бузова общалась и с его приятелями, но теперь она считает их предателями. «Вы же сказали, чтобы будете мужчин мне предлагать. А мне кажется, что в этом списке нет мужчин», — подчеркнула артистка.
Однако Бузовой все-таки пришлось сделать выбор. Неожиданно телеведущая решила, что занялась бы сексом с Дмитрием Тарасовым.
А вот рэпера T-killah Бузова решила однозначно убить. Когда-то артистка очень близко дружила с музыкантом и его возлюбленной, но после развода с Дмитрием Тарасовым прежние приятели начали говорить о телеведущей гадости. «Он был мне когда-то другом, а сейчас я даже в страшном сне не могу представить, что мы переспим. Он предатель и не мужчина для меня», — подчеркнула звезда.
Позднее Бузова все-таки решила поменять свое решение. Она заявила, что переспит с Амираном Сардаровым, а вот Тарасова всего лишь поцелует. Телеведущая не стала «убивать» экс-супруга, считая, что он не заслуживает такой участи.«Что Тарасова-то убирать? Пусть живет, мучается, смотрит на меня всю жизнь. Переживает, какую женщину он профукал. Я бы поцеловала его, прижала к себе и сказала: «Дурачок ты мой, что же ты наделал?» — пошутила артистка.