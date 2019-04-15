Ольга Бузова хочет переспать с бывшим мужем: «Свое говно, родное»

А вот рэпера T-killah Бузова решила однозначно убить. Когда-то артистка очень близко дружила с музыкантом и его возлюбленной, но после развода с Дмитрием Тарасовым прежние приятели начали говорить о телеведущей гадости. «Он был мне когда-то другом, а сейчас я даже в страшном сне не могу представить, что мы переспим. Он предатель и не мужчина для меня», — подчеркнула звезда.

Позднее Бузова все-таки решила поменять свое решение. Она заявила, что переспит с Амираном Сардаровым, а вот Тарасова всего лишь поцелует. Телеведущая не стала «убивать» экс-супруга, считая, что он не заслуживает такой участи.

«Что Тарасова-то убирать? Пусть живет, мучается, смотрит на меня всю жизнь. Переживает, какую женщину он профукал. Я бы поцеловала его, прижала к себе и сказала: «Дурачок ты мой, что же ты наделал?» — пошутила артистка.