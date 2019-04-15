Пн, 15.04.2019
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Любите нежиться в ванной? Не делайте так больше!
Такой опасности мы не представляли

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Иллюстративное фото

ФОТО: Anna Omelchenko / PantherMedia / Anna Omelchenko

Чтобы избежать микротравм кожи, стоит ограничить использование мочалки до двух-трех раз в неделю, а скрабом пользоваться за это время лишь раз, советует Лайф.

Долгое нахождение в горячей ванне ускоряет старение, а ежедневное использование мочалки увеличивает риск микротравм кожи, заявил завотделением помощи на дому поликлиники № 121 московского департамента здравоохранения Василий Фролов.

— Не рекомендуется дольше пяти минут принимать горячие ванны, температура которых до 40 градусов, в ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут. При использовании ванны более этого времени увеличивается риск негативного влияния на сердце и сосуды, для кожи тоже вредно длительное пребывание в горячей воде — быстрее идёт процесс старения, - говорит специалист.

Фролов добавил, что микротравмы кожи от мочалок и скраба ведут к ее сухости, а также увеличивают риск дерматологических заболеваний. По его словам, при нормальной жирности волос в среднем нужно мыть голову два раза в неделю. Ежедневное же мытьё пересушивает кожу и приводит к проблемам с ней.

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