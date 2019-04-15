Шоу «ПЕСНИ» на ТНТ: смотрите финальные кастинги!

За два месяца кастингов зрители ТНТ услышали 163 авторские песни и 25 самых разных каверов, которые исполнили музыканты со всей России и не только. Уже на следующей неделе продюсеры проекта Тимати и Баста начнут отбор будущих суперзвезд в команды лейбла Black Star и творческого объединения «Газгольдер».

ФОТО: ТНТ

В новых выпусках вы узнаете:

– Как звучит рэп про красные лабутены на тувинском языке;

– Может ли девушка в блестящем платье гроулить как самый настоящий металлист;

– Получится ли у бывшей фигуристки объединить две совсем непохожие песни Тимати и Басты;

– На какие три вещи хозяйка бэкстейджа Катя Варнава может смотреть бесконечно;

– Совместимы ли ямайские мотивы и древнегреческий язык в рамках одного трека;

– Сможет ли король вечеринок из Алматы стать королем кастингов

…И многое другое.

Участники, которые приходят в шоу «ПЕСНИ», очень разные – юные и взрослые, романтичные и прагматичные. Но всех объединяет одна цель – начать новый этап своей музыкальной жизни. Дуэт MaBu – не новички на сцене: они уже работают танцорами у Миши Марвина. A-R Ondar заслужил славу лучшего рэпера Кызыла. Fahmi уже успел продать свой трек Светлане Лободе. Смогут ли ребята сделать еще один шаг на пути к большой мечте стать самостоятельными артистами и оценят ли их старания строгие продюсеры шоу?

ФОТО: ТНТ

Этап кастингов завершается, не всех участников Тимати и Баста пропустили дальше, но один из тех, кому продюсеры сказали «нет», еще сможет вернуться в шоу «ПЕСНИ» сразу на этап концертов. Подарить шанс выбывшему артисту можете вы – зрители. Для этого нужно зайти в приложение ТНТ-CLUB и проголосовать за любимого музыканта.

Смотрите сразу два выпуска шоу «ПЕСНИ» в эти выходные!