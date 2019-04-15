Беременная принцесса Диана симулировала падение с лестницы ради пиара 

Он рассказал, что инцидент произошел в поместье Сандрингем, когда Диана была на четвертом месяце беременности. Он услышал громкий грохот, и нашел принцессу, лежащую около лестницы.

Дворецкий отметил, что Диана была очень осторожна, чтобы не поранить себя и ребенка, и не могла навредить Уильяму, однако была очень одинока и хотела обратить на себя внимание, чтобы ее супруг принц Чарльз выслушал ее.