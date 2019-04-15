Алле Пугачевой – 70! ТОП-10 хитов несравненной Примадонны

Звезде исполняется 70 лет! В честь юбилея Алла Борисовна даст грандиозный концерт. Lifestyle предлагает вспомнить самые яркие хиты Примадонны.

«Арлекино», 1975

С этой песней к Алле Пугачевой пришла настоящая слава. А еще эта композиция принесла победу певице и ансамблю «Веселые ребята» на конкурсе «Золотой Орфей» в 1975 году.

«Не отрекаются любя», 1977

Автор стихов – поэтесса Тушнова Вероника Михайловна. Сама же Пугачева, по слухам, считает эту песню лучшей в своем репертуаре.

«Так же, как все», 1978

Эту композицию называют еще «Песенка про меня», которая, наверное, должна была доказать, что Примадонна обычный человек. В 2010 году группа «А-Студио» записала кавер на этот хит.

«Ты на свете есть», 1983

Дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте в 1997 году записала на него кавер-версию. Но первой-то все равно была Пугачева. Песня невероятно нежная и чистая.

«Айсберг», 1983

Эта песня – на все времена и поколения. Она нашла вторую жизнь еще и в мультфильме «Ну, погоди!».

«Миллион алых роз», 1985

Песня основана на реальной истории любви грузинского художника Николая Пиросманишвили к французской актрисе Маргарите де Севр, у которой в Тифлисе в 1909 году были гастроли. Константин Паустовский даже отразил ее в своей книге «Повесть о жизни». Песня же стала бессмертным хитом.

«Любовь, похожая на сон», 1994

Этот хит Аллы Пугачева посвятила Филиппу Киркорову и он стал «Песней года-94», а также был признан премией «Овация» лучшей композицией десятилетия.

«Позови меня с собой», 1998

Автор хита – новосибирская поэтесса Татьяна Снежина – погибла в автокатастрофе и звездного часа своей песни не увидела. Но эта песня стала бессмертной.

«Опять метель», 2007

В 2007 году вышел фильм «Ирония судьбы. Продолжение», саундтреком к которому стала проникновенная песня «Опять Метель». Исполнила ее Алла Пугачева вместе с дочерью Кристиной Орбакайте.

«Нас бьют – мы летаем», 2014