Алле Пугачевой – 70! ТОП-10 хитов несравненной Примадонны
15 апреля Примадонна российской эстрады Алла Пугачева празднует свой юбилей.
Звезде исполняется 70 лет! В честь юбилея Алла Борисовна даст грандиозный концерт. Lifestyle предлагает вспомнить самые яркие хиты Примадонны.
«Арлекино», 1975
С этой песней к Алле Пугачевой пришла настоящая слава. А еще эта композиция принесла победу певице и ансамблю «Веселые ребята» на конкурсе «Золотой Орфей» в 1975 году.
«Не отрекаются любя», 1977
Автор стихов – поэтесса Тушнова Вероника Михайловна. Сама же Пугачева, по слухам, считает эту песню лучшей в своем репертуаре.
«Так же, как все», 1978
Эту композицию называют еще «Песенка про меня», которая, наверное, должна была доказать, что Примадонна обычный человек. В 2010 году группа «А-Студио» записала кавер на этот хит.
«Ты на свете есть», 1983
Дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте в 1997 году записала на него кавер-версию. Но первой-то все равно была Пугачева. Песня невероятно нежная и чистая.
«Айсберг», 1983
Эта песня – на все времена и поколения. Она нашла вторую жизнь еще и в мультфильме «Ну, погоди!».
«Миллион алых роз», 1985
Песня основана на реальной истории любви грузинского художника Николая Пиросманишвили к французской актрисе Маргарите де Севр, у которой в Тифлисе в 1909 году были гастроли. Константин Паустовский даже отразил ее в своей книге «Повесть о жизни». Песня же стала бессмертным хитом.
«Любовь, похожая на сон», 1994
Этот хит Аллы Пугачева посвятила Филиппу Киркорову и он стал «Песней года-94», а также был признан премией «Овация» лучшей композицией десятилетия.
«Позови меня с собой», 1998
Автор хита – новосибирская поэтесса Татьяна Снежина – погибла в автокатастрофе и звездного часа своей песни не увидела. Но эта песня стала бессмертной.
«Опять метель», 2007
В 2007 году вышел фильм «Ирония судьбы. Продолжение», саундтреком к которому стала проникновенная песня «Опять Метель». Исполнила ее Алла Пугачева вместе с дочерью Кристиной Орбакайте.
«Нас бьют – мы летаем», 2014
Видео появилось в день рождения певицы, 15 апреля 2013 года, и вызвало у публики резонанс: в клипе появляются кадры с протестных акций и митингов.