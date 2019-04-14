Большинство миллиардеров рождаются именно под этим знаком Зодиака

Если вы Весы, считайте, что вам повезло. Исследователи из UK Domain - образовательного ресурса, предоставляющего цифровые и деловые знания отдельным лицам и малым предприятиям, обнаружили, что среди 250 лучших миллиардеров в недавно опубликованном списке миллиардеров Forbes было больше Весов (с 23 сентября по 22 октября), чем любого другого знака.

Всего в списке было 27 миллиардеров Весов. Рыбы заняли второе место с 22 миллиардерами, за которыми следуют Рак, Телец, Лев, которых было по 20. Козерог и Стрелец стали последними, всего по 8 миллиардеров за каждый знак зодиака. Вот полный список:

Весы: 27

Рыбы: 22

Рак: 20

Телец: 20

Лев: 20

Скорпион: 16

Близнецы: 15

Овен: 15

Водолей: 12

Дева: 11

Стрелец: 8

Козерог: 8

Некоторые из известных Весов, например, Алиса Уолтон, 17-я миллиардерша и самая богатая женщина в мире. Она дочь основателя Walmart Сэма Уолтона. Другой наследницей сети магазинов была Беата Хейстер, дочь Карла Альбрехта, которая основала сеть супермаркетов со скидками Aldi. А самым богатым считается генеральный директор Amazon Джефф Безос. Но он не Весы, он Козерог.

Аналитики отслеживают связь между месяцем рождения и показателями успешности в течение многих лет. В исследовании, проведенном в 2017 году, исследователи из Университета Торонто, Университета Флориды и Северо-западного университета в Иллинойсе обнаружили, что дети, родившиеся в сентябре, имеют наибольшие шансы чувствовать себя уверенно и поступить в колледж. У сентябрьских детей также был самый низкий шанс попасть в тюрьму для несовершеннолетних.