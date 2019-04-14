Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

ОВНЫ

Благодаря колоссальному жизнедеятельному потенциалу и правильному философскому мировоззрению (мудрости), вы способны ракетой взлететь в космос и выйти на правильную орбиту. А также избавиться от пагубных зависимостей, привычек. Это реально. Удовлетворяйте интересы окружения, осваивая искусство дипломата. У вас должна быть отработанная собственная тактика действий. Сейчас станет очевидным кто (что) вам противодействует, ставит палки в колеса, мешая форсировать события. Путь к преодолению любих препятствий лежит через милосердие, чуткость, жертвенность, умение контактировать с людьми. И непременно храните семейный очаг, это святой оазис. Успешно решая домашние, бытовые проблемы, создавая положительную психологическую ауру под родным кровом, вы прогрессируете. Родственники – это эволюционный путеводитель.

ТЕЛЬЦЫ

Ваше место за кулисами, там разворачиваются основные кармические события. Никому ничего не навязывайте, плывите по течению, тогда жизненное судно причалит именно к нужному берегу. Уединение – замечательный помощник и целитель при распутывании нитей тревог, противоречий, ошибок, накопленных в течение года. Все переосмысливайте, очищайте серце от страстей, искупая вину перед обидчиками. И сами прощайте тех, кто вас когда-то обидел. В итоге наступит исцеление от давних болячек, которые свалилились непонятно откуда. Риска не бойтесь: храбрым, которые готовы взглянуть в лицо экстриму, откроются счастливые шансы.

В профессиональной сфере начинается новая полоса, впрочем от некоторых полномочий придется отказаться из-за некомпетентности, малообразованности. Учитесь, углубляйте знания, "ликбез" наложен судьбой!

В отношениях с друзьями демонстрируйте чувственный альтруизм и жертвенность, вас обогатит именно задушевное общение. Самая большая радость – это возврат старых долгов (материальных, моральних), ждите приятных сюрпризов с 10 апреля до 11 августа, но учтите, это не "халява" – вы их ранее заработали. Копилка благ открывается… Внимание брачным парам: дружите, любите, удовлетворяйте запросы, пожелания друг друга – это залог крепости союза.

БЛИЗНЕЦЫ

Арена успешной самореализации – социум, дружеская сфера. В коллективе вы неформальный лидер (энергия фонтанирует), способный мудро использовать групповой ресурс для удовлетворения собственных интересов, укрепить мосты сотрудничества. Старая деловая команда – это благостный подарок, возвращайтесь в прошлое (10 апреля –11 августа) и успешно наверстывайте промахи, взлетайте ввысь. Вам справедливо должны! Если деловой (брачный) партнер стал другом, дышит одним с вами духом, вы счастливчик! Сейчас не время менять коней на переправе. Лучших союзников не найдете. Это иллюзия.

На профессиональном поприще все замечательно, любите свое дело, вкладывайте туда душу, не халтурьте, тогда все воздастся сторицей. Главное получать удовлетворение от любих занятий! Насилие над собой – это регресс. Реализуя чужие эгоистические запросы, знайте меру, это тяжелые гири, отнимающие драгоценные силы, тормозящие развитие.

РАКИ