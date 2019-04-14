Развод? Алсу удалила все фото с мужем после слухов о его изменах

Алсу ФОТО: Instagram

Уже 13 лет Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, которому родила троих детей. Все эти годы их семья была образцовой — по крайней мере, так казалось со стороны. Однако теперь СМИ сообщили малоприятную новость об изменах супруга певицы.

В интернет попали признания девушек из эскорт-агентств о том, что муж Алсу пользовался их услугами. Для засекречивания у них на время конфисковали смартфоны и выдавали взамен обычные кнопочные мобильные, в которых нет функции съемки фото и видео. Соответственно, доказательств измен Яна Абрамова якобы нет.

В тоже время сама Алсу удалила из своего Instagram-аккаунта практически все фотографии с мужем и уже ровно год не упоминает о нем в постах. Те, кто следят за страничкой певицы, знают, что прежде она часто делилась снимками с семьей.

«Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире». Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена. Возможно, равнодушие печальнее. А вы как думаете?»