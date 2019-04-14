Меган Маркл и принц Гарри разместили официальное обращение о рождении ребенка

Если верить информации инсайдеров, до рождения первенца Меган Маркл и принца Гарри осталось всего несколько недель, и супруги уже перебрались в свой дом, где и должны состояться роды. Подтверждает близость долгожданного события и официальное обращение от герцогов, которое появилось в сети на днях. Так, Меган и Гарри отметили, что желают сохранить рождение малыша в тайне первое время.

"Герцог и герцогиня Сассексские очень благодарны за добрые пожелания, которую они получают от людей со всей Англии и со всего мира. Их королевские высочества приняли решение сохранить планы относительно рождения их ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, а пока они хотят отпраздновать рождение малыша в узком кругу", — говорится в сообщении.