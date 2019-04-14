Интуиция плохого не посоветует! Читай гороскоп на 14 апреля

Рассудительность и спокойствие способствуют улучшению отношений с близкими. Трудно придется лишь тем, кому предстоит общаться с чрезвычайно капризными, взбалмошными и избалованными особами. Тут стоит призвать на помощь чувство юмора – уместная шутка поможет избежать конфликтов, пишет Дворец.

Овен

День нейтральный, не богатый на удачи и возможности, но имеющий все шансы пройти спокойно, если вы сами не испортите дело. Нелегко будет настроиться на позитивный лад: настроение переменчиво, любая мелочь способна вызвать раздражение и негодование. Забота родственников может показаться чрезмерной и навязчивой. Любимый человек даст весьма хороший совет, но далеко не каждый Овен сможет к нему прислушаться.

Состояние финансовых дел не назовешь блестящим, и изменить ситуацию вы пока не можете. Однако это не повод отлынивать от работы и пренебрегать своими обязанностями – их достойное выполнение гарантирует вам повышение доходов в будущем.

Телец

Профессиональные трудности лишь кажутся непреодолимыми, на деле же ваши дела не столь плохи. Появление союзников будет своевременным, а сотрудничество – плодотворным. Тем, кто собирается заключить важные сделки, непременно улыбнется удача, однако это не повод забывать об осторожности и пренебрегать рекомендациями специалистов. Это один из тех дней, которые лучше подходят для работы, чем для отдыха; поэтому даже в свободное время старайтесь заниматься полезными делами.

Приятным будет общение с родственниками: у членов семьи вы встретите понимание и участие, их замечания будут тактичными, а советы – уместными. Романтическое увлечение подарит юным Тельцам немало приятных моментов, хотя вряд ли будет началом серьезных отношений.

Близнецы

День едва ли ознаменуется значительными событиями, серьезные перемены маловероятны. Утром нежелательно браться за новые дела, особенно если они требуют активного участия других людей. Возможны разногласия с хорошими друзьями, проверенными союзниками. С новыми знакомыми будет нелегко найти общий язык. Во второй половине дня вероятны небольшие денежные поступления, удачные покупки, не исключены выгодные сделки. Можно обсуждать рабочие вопросы с коллегами и единомышленниками, их советы и подсказки окажутся полезными. Вероятны приятные известия от старых знакомых.

Рак

Раки обидчивы и вспыльчивы, что не лучшим образом скажется не только на профессиональных, но и на личных отношениях. Постарайтесь все же взять себя в руки: это не самый подходящий день для того, чтобы ссориться и выяснять отношения с окружающими. Напомнят о себе старые знакомые; благодаря их участию будут своевременно завершены сложные дела, в которых вы уже отчаялись преуспеть.

Возможны серьезные разногласия в семье, поводом для них могут стать ваши новые привычки, изменения в образе жизни. Подумайте о том, на какие уступки вы готовы пойти ради сохранения мира. Компромисс в данной ситуации необходим, упрямиться не следует.

Лев