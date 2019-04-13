Сб, 13.04.2019
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  • «Противно»: Любовь Успенскую осудили за поцелуй с больной дочерью

«Противно»: Любовь Успенскую осудили за поцелуй с больной дочерью
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Любовь Успенская

ФОТО: Instagram

Певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram фото поцелуя с дочерью. Многих подписчиков певицы снимок возмутил.

В своем Instagram певица Любовь Успенская разместила фото своей дочери Татьяны Плаксиной. Девушка лечилась в Швейцарии после страшной травмы, а теперь проходит реабилитацию в Словении. 

Некоторые даже не признали в Татьяне девушку. Ранее певица сообщала, что осенью прошлого года дочь, отдыхая в Коста-Рике, упала с велосипеда и сломала челюсть.

Первая операция закончилась заражением крови, после второй у Татьяны по-прежнему нет пяти передних зубов. В довершение образа, дочь Успенской побрилась под ноль – ей помогла мама – и теперь, даже с отростшими волосами, поклонники певицы не сразу узнают в Татьяне девушку.

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