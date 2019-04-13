Красавец-мужчина! Cвадебные фото внука Пугачевой появились в Сети

На фото Преснякова позирует рядом с мужем в воздушном белом платье. Никита, в строгом костюме в клетку и белой рубашке, нежно обнимает возлюбленную и целует ее в голову.

«Обожаю наши совместные съeмки, хоть Никиту затащить трудно, зато потом вместе кайфуем от фотографий, которых, кстати, очень много, поэтому буду выставлять серии» – подписала новые снимки Преснякова.