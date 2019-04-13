Сб, 13.04.2019
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  • Красавец-мужчина! Cвадебные фото внука Пугачевой появились в Сети

Красавец-мужчина! Cвадебные фото внука Пугачевой появились в Сети

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Никита Пресняков

ФОТО: SCANPIX

Алена Преснякова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты, выложила в Instagram шесть фото в свадебных нарядах. Пара сыграла свадьбу два года назад, но СМИ называют обнародованную фотосессию свадебной, передает TopNews.

На фото Преснякова позирует рядом с мужем в воздушном белом платье. Никита, в строгом костюме в клетку и белой рубашке, нежно обнимает возлюбленную и целует ее в голову.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Обожаю наши совместные съeмки, хоть Никиту затащить трудно, зато потом вместе кайфуем от фотографий, которых, кстати, очень много, поэтому буду выставлять серии» – подписала новые снимки Преснякова.

В комментариях фоловеров – пожелания любви и счастья на долгие годы.

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