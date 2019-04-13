Три мужчины по знаку Зодиака – ночной кошмар для любой женщины

Мужчины, рожденные под этими тремя знаками, являются наихудшими из всех представителей мужского пола. Они - ночной кошмар для любой женщины.

С нашим темпом жизни просто невозможно выдержать дополнительную драму, которая только изматывает нервы, поэтому крайне важно быть осторожнее и уметь определить таких мужчин заранее. Какие же люди относятся к этой категории и какое негативное влияние оказывают на нашу жизнь?

1. Рак

Раки живут своими эмоциями. Их стихия - Вода. Представителей этого знака всегда переполняет такое количество эмоций, что они теряются и не знают, как с ними справиться.

Поскольку на мужчин этого знака больше всего влияет Луна, разные фазы лунного цикла становятся причиной их эмоциональных расстройств. Вам повезет, если представитель этого знака будет вас любить, ведь что бы ни случилось, вы можете быть уверены в том, что он не оставит вас одну. Если же он не уверен в своих чувствах к вам, то следует задуматься о том, чтобы сменить парня.

Не забывайте, что вы не являетесь личным психологом своего партнера и не должны решать его эмоциональные проблемы, которые появляются время от времени.

Именно поэтому вам стоит держаться подальше от мужчин-Раков.

2. Козерог

Их планета-покровитель Сатурн. Мужчины-Козероги будут слишком долго держать вас возле себя. Они заняты тем, что пытаются ввести ограничения в свою жизнь.

Если вы любите представителя этого знака Зодиака, он будет настолько долго испытывать ваше терпение, что вы можете просто не выдержать. Если вы уйдете от него после этого, он будет страдать.

Мужчины-Козероги всегда впадают в крайности, и кому нужна вся эта боль, когда у нас и так полно своих собственных проблем? Лучше не пускать такого козла в свой огород.

3. Телец

Покровитель Тельца - Венера - планета любви, но не позволяйте этому ввести вас в заблуждение. Представители этого знака упрямы и с легкостью смогут забрать всю вашу эмоциональную энергию. Мужчины-Тельцы невероятно прагматичны и понятия не имеют, как справляться со своими собственными эмоциями. Они могут быть романтичными, но для этого у них должно быть хорошее настроение.

Когда же они будут не в духе, то смогут своими словами заставить вас почувствовать себя наихудшим человеком на земле. Тельцам легче обидеть вас, чем выразить свою любовь.

Зачем грустить из-за того, что ваш парень-Телец даже не хочет с вами хорошо обращаться? Вы заслуживаете лучшего.