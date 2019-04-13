На глазах у зрителей: легендарный комик Ян Когнито пошутил про инсульт и умер

У артиста случился сердечный приступ после того, как он пошутил про инсульт.
Известный британский стендап-комик Ян Когнито умер на сцене во время своего выступления, сообщает ВВС.
Как рассказывают очевидцы, во время шоу 60-летний Ян Когнито «сидел на стуле и откинулся на пять минут». Зрители думали, что это шутка, и продолжали смеяться, не подозревая, что комик умер.
Также те, кто наблюдали шоу, отмечали, что во время своего выступления комик шутил насчет инсульта
«Всего за десять минут до того, как артист сел на стул, он пошутил насчет инсульта», – комментируют очевидцы.