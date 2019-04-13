На глазах у зрителей: легендарный комик Ян Когнито пошутил про инсульт и умер

Известный британский стендап-комик Ян Когнито умер на сцене во время своего выступления, сообщает ВВС.

Как рассказывают очевидцы, во время шоу 60-летний Ян Когнито «сидел на стуле и откинулся на пять минут». Зрители думали, что это шутка, и продолжали смеяться, не подозревая, что комик умер.

Также те, кто наблюдали шоу, отмечали, что во время своего выступления комик шутил насчет инсульта